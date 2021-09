Hà Nội: 39 chốt kiểm soát, siết chặt “vùng đỏ” ở đâu?

Để phòng chống COVID-19, Công an TP Hà Nội đã lập 39 chốt kiểm soát tại phân vùng 1 để kiểm soát chặt tất cả người và phương tiện được ra,vào.

Từ 7h sáng nay 4/9, Công an Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng sẽ triển khai 39 chốt kiểm soát phân vùng 1 (vùng đỏ), giám sát thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chốt cứng được Hà Nội thiết lập.

Theo Công an TP Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP về kiểm soát, phong tỏa triệt để phương tiện, người dân từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài giữa các vùng, đúng nguyên tắc cách ly, ngăn ngừa lây nhiễm chéo, Công an TP đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện tổ chức chốt trực, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào phân vùng 1 (vùng đỏ, có nguy cơ cao).

Sau khi khảo sát, Công an TP Hà Nội đề nghị các ban ngành liên quan tổ chức 21 chốt kiểm soát loại 1 đặt tại các vị trí có mật độ giao thông cao. Các chốt này do UBND thành phố quản lý; Công an Hà Nội, phối hợp với Sở GTVT, Bộ tư lệnh thủ đô và Sở Y tế chia làm 4 ca, mỗi ca 6 tiếng, kiểm soát 24/24

Bên cạnh đó, có 9 chốt loại 2 đặt tại vị trí có mật độ giao thông trung bình do UBND các quận, huyện quản lý và lực lượng Công an cùng cấp phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhân lực tham gia kiểm soát; mỗi chốt sẽ chia làm 4 ca, mỗi ca 9 cán bộ, trực 24/24 giờ.

Cùng với đó 9 chốt loại 3 đặt tại vị trí có mật độ giao thông thấp do UBND xã, phường, thị trấn quản lý; Công an cùng cấp phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia kiểm soát; mỗi chốt chia làm 4 ca, mỗi ca 4 cán bộ trực, chốt trưởng do công an đảm nhiệm.

39 chốt trên có nhiệm vụ kiểm soát chặt tất cả người và phương tiện được vào, ra phân vùng 1; bảo đảm an ninh, trật tự; hướng dẫn, phân luồng giao thông. Ngoài ra, dừng phương tiện, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế; kiểm tra giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; kiểm tra phương tiện được phép vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu; có thể xét nghiệm nhanh COVID-19 trong trường hợp nghi ngờ, khử trùng trong trường hợp cần thiết; kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người được phép đi vào phân vùng 1. Kiên quyết yêu cầu quay đầu đối với các trường hợp không đủ điều kiện.

Danh sách cụ thể và vị trí các chốt như sau:

1. Chốt cầu Thăng Long: Vị trí Đại lộ Võ Văn Kiệt, huyện Đông Anh (gồm 2 chốt)

2. Chốt Cống Liên Mạc: Vị trí đường Liên Mạc- An Dương Vương, quận Nam Từ Liêm (chốt tại 2 bên đầu cống).

3. Cầu Diễn: Vị trí đường 32, quận Nam Từ Liêm (chốt vào trước số 36 Cầu Diễn, chốt ra ở ngã ba Hồ Tùng Mậu - Hoàng Công Chất).

4. Cầu vượt sông Nhuệ: Vị trí phố Trịnh Văn Bô, quận Nam Từ Liêm (chốt tại 2 đầu cầu).

5. Cầu Ngà: Vị trí ĐT70A, quận Nam Từ Liêm (1 chốt tại vòng xuyến chân cầu vượt).

6. Cầu sông Đáy: Vị trí Đại lộ Thăng Long cắt qua sông Nhuệ, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (gồm 4 chốt chiều ra Km7 Đại lộ Thăng Long đối diện Cảnh sát Biển; chiều vào Km 17+800; chân cầu An Khánh và chốt cầu Hoàng Xá).

7. Cầu: Vị trí Cổng 1, khu đô thị mới An Lạc Green Symphony, Vân Canh (1 chốt phục vụ người dân trong khu vực di chuyển từ các xã thuộc huyện Hoài Đức đến TL70 và ngược lại).

8. Cầu 72II: Vị trí đường 72 xã Vân Côn, huyện Hoài Đức.

9. Cầu Cù Sơn: Vị trí đường Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức.

10. Cầu Tân Phú: Vị trí đường Tân Phú, xã Tây Phú, huyện Quốc Oai.

11. Cầu Mai Lĩnh: Vị trí QL6, quận Hà Đông (gồm 2 chốt 2 đầu cầu).

12. Ngã ba đê Tả Đáy: vị trí xã Cao Viên, huyện Thanh Oai.

13. Cầu Thạch Bích: Vị trí QL21B, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai.

14. Cầu Khê Tang: Vị trí đường trục phía Nam, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (chốt 2 đầu).

15. Cầu Qua: Vị trí đường xóm sông Cầu, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín.

16. Cầu Quán Gánh: vị trí QL1A, xã Nhị Khê, Thường Tín (2 chốt 2 đầu cầu).

17. Ngã 3 đê Hữu Hồng - Trạm bơm Hồng Vân: Vị trí đê sông Hồng, xã Ninh Sở, Thường Tín.

18. Cầu Thanh Trì: Vị trí Vành đai 3, QL1A (2 chốt tại đầu cầu phía Gia Lâm và đầu cầu phía Hoàng Mai).

19. Cầu Vĩnh Tuy (gồm 2 chốt tại 2 đầu cầu).

20. Cầu Chương Dương (3 chốt gồm 2 chốt chiều ra và 1 chốt chiều vào. Cụ thể, chốt 1 tại điểm quay đầu trước số nhà 135 Nguyễn Văn Cừ; chốt 2 Trần Nhật Duật- Chợ Gạo; chốt 3 tại Đê 401 lối lên cầu Chương Dương).

21. Cầu Long Biên (2 chốt 2 đầu cầu: Chốt 1 Trần Nhật Duật lối lên cầu Long Biên; chốt 2 ngõ 2 phố Long Biên).

22. Cầu Nhật Tân (3 chốt: Chốt 1 An Dương Vương rẽ phải lối lên cầu Nhật Tân, chốt 2 Võ Chí Công lối rẽ An Dương Vương; chốt 3 Võ Nguyên Giáp lối lên cầu Nhật Tân).

Không di chuyển qua 30 cầu có chốt cứng rào chắn Đến 23 giờ ngày 3/9, để phòng, chống dịch COVID-19, Sở Xây dựng TP Hà Nội đã phối hợp với các địa phương hoàn thành việc lắp đặt chốt cứng tại 16 điểm cầu trên địa bàn TP Hà Nội, đó là: Liên Mạc 2; cầu Phố Viên; cầu Noi; cầu Khu công nghiệp Bộ Công an; Đông La; Bích Hòa 2; trạm bơm Khe Tang; cầu Mỹ Hưng; cầu Đen; cầu Dương Hiền; Hoàng Xá 2; cầu Khánh Vân; cầu làng Phúc Am; Duyên Thái; 2 vị trí trên đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ngoài 16 cầu trên, Sở Xây dựng đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương phấn đấu trong ngày 4/9 hoàn thành chốt cứng 14 cầu còn lại, đó là: Cầu Đại học Vân Canh; cầu cạnh cầu sông Đáy; cầu cạnh hồ câu sông Đáy; cầu Lại Dụ; Mai Lĩnh cũ; cầu Đồng Hoàng; cầu xóm sông Cầu (cầu sắt); Hoàng Xá 1, Đỗ Hà; cầu Văn Xá; cầu cạnh Cocacola; lối lên cao tốc từ đường kênh Hồng Vân; cầu kẹ qua kênh Hồng Vân; đê Hồng Vân. Sau khi hoàn thành, Sở Xây dựng sẽ bàn giao cho các địa phương quản lý. Người dân không di chuyển qua 30 chốt cứng này.