Hà Nội sẽ tổ chức hoạt động văn hoá, nghệ thuật dịp Tết Nguyên đán

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý IV của UBND TP sáng 29/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt kế hoạch phục vụ các hoạt động Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhằm phục vụ nhân dân đón xuân mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với phương châm “mọi người, mọi nhà đều có Tết”.

Chủ tịch Chu Ngọc Anh yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện kế hoạch phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán.

Trong đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quan tâm triển khai Kế hoạch tặng quà, bảo đảm an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Sở Văn hóa và Thể thao triển khai Kế hoạch tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; quản lý lễ hội; thực hiện trang trí trên địa bàn thành phố với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân mới 2022 và dịp Tết Nguyên đán 2022”…

Cập nhật diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 những ngày qua khi số ca F0 trong cộng đồng liên tục tăng, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ngành, đơn vị của thành phố cần đặt trọng tâm ưu tiên hơn nữa cho công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là tăng cường sự chủ động vào cuộc của hệ thống y tế cơ sở; đồng thời quan tâm tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc cho người dân cũng như doanh nghiệp khi chịu nhiều tác động của đại dịch...

Trước đó, ông Chu Ngọc Anh cũng đã ký Chỉ thị 26 giao Sở Văn hoá Thể thao tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; mừng Xuân mới Nhâm Dần 2022.

Sở VHTT cũng sẽ phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao phong phú, lành mạnh, phù hợp với tập quán dân tộc đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của đông đảo nhân dân và khách du lịch.

Đặc biệt, thành phố yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tổ chức các lễ hội đúng quy định, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

Đối với Sở Y tế, Hà Nội giao Sở này chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong thời gian giao mùa Đông - Xuân; đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội, tập trung đông người; có phương án, kịch bản đáp ứng phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cần duy trì tổ chức, thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện; tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho đối tượng nghi ngờ; xây dựng phương án chăm lo cho bệnh nhân buộc phải ở lại bệnh viện trong dịp Tết.