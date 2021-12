Bến xe dịp cuối năm vắng lặng, khách lúng túng khai báo y tế

Những ngày cuối năm, các bến xe khách của Hà Nội vẫn đang vắng khách di chuyển.



Tình trạng trên do tâm lý lo ngại dịch bệnh COVID-19 vừa bùng phát trở lại cùng với việc phải khai báo y tế, cách ly khi về quê nên mọi người ngại đi lại. Cách đây 1 tuần, Công an TP Hà Nội cũng đã tiến hành lắp máy quét QR tại các bến xe khách của Hà Nội để hỗ trợ việc khai báo y tế của hành khách. Tuy nhiên, nhiều khách vẫn còn lúng túng trong việc khai báo y tế qua quét mã QR do hệ thống tiêm chủng chưa cập nhật đủ mũi tiêm. Ngoài ra nhiều hành khách vẫn chưa có thẻ CCCD gắn chip hay smartphone nên phải thực hiện khai báo y tế trực tiếp. Việc chưa đồng bộ được phương pháp khai báo y tế tại các bến xe khiến hành khách còn gặp lúng túng. Các bến xe đã phải bố trí nhân viên hướng dẫn người dân làm thủ tục để tiếp tục di chuyển. Về tình trạng vắng khách hiện nay, một nhân viên tại Bến xe Giáp Bát cho biết, dịch bệnh COVID-19 khiến người dân ngại đi lại do phải khai báo y tế, làm thủ tục cách ly khi về quên nên nhiều người đã chọn ở lại Hà Nội mà không về quê nghỉ lễ. Trên mỗi chuyến xe hành khách cũng không ngồi kín ghế. Trong sáng nay (27/12), nhiều xe đến giờ rời bến nhưng cũng chỉ có 1 hành khách. Anh Thanh Hải (lái xe tuyến Hà Nội - Ninh Bình) cho biết đến giờ rời bến xe sẽ phải chạy mà không cần biết trên xe có bao nhiêu khách. Việc chạy xe hiện nay đang phải bù lỗ. Ngoài khai báo y tế tại bến xe, các nhà xe cũng đang yêu cầu hành khách phải khai báo thêm khi lên xe. Cảnh vắng vẻ tại Bến xe Giáp Bát

