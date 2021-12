Tin nóng 27/12: Đi uống rượu đám ma về, người đàn ông gục chết trên xe máy

Đi uống rượu đám ma về người đàn ông gục chết trên xe máy: Tối 26/12, tại phường 5, TP Tân An, Long An người dân phát hiện người đàn ông tử vong với tư thế ngồi gục đầu trên xe máy. Theo đó, người đàn ông được xác định là Đ.N.T (57 tuổi, ngụ TP Tân An). Trước khi xảy ra sự việc, ông T. đi đám tang và có uống rượu. Người nhà cũng cho biết ông T. có tiền sử đột quỵ. Giả vờ mua dây chuyền rồi trộm cắp: Hoàng Thị Tâm (SN 2002, trú huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) vào cửa hàng vàng bạc ở xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội để giả vờ mua vàng. Sau đó, đối tượng lén lút lấy trộm một sợi dây chuyền vàng tây (1,53 chỉ) nhưng bị chủ cửa hàng phát hiện. Ngày 27/12, Công an huyện Mê Linh cho biết đang tạm giữ Tâm để điều tra. Đột nhập ki-ốt phá két trộm tiền: Đậu Thế Lam (SN 1990, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã đột nhập vào một ki-ốt trên địa bàn huyện đục phá két sắt lấy trộm số tiền khoảng trên 3.590.000 đồng và một chiếc đầu thu camera trị giá 1.200.000 đồng. Ngày 27/12, Công an huyện Hương Sơn cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Lam. Nửa đêm trộm xe máy của hàng xóm: Nguyễn Văn Diền (SN 1999, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) thấy xe máy của hàng xóm đang dựng cặp lề đường gần nhà Diền không ai trông coi nên Diền lấy trộm để mua ma túy sử dụng. Ngày 27/12, Công an huyện Chợ Mới cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Diền. Mang dao phòng thân, đâm 2 người gây thương tích: Phát sinh mâu thuẫn trong quán cà phê, Lê Hoàng Quang Tiến (SN 2003, trú thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào nhóm bạn khiến 2 người bị thương nặng. Ngày 27/12, VKSND Thị xã Hương Trà cho biết đã đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Tiến. Vợ hờ lấy trộm gần 100 triệu đồng rồi ngụy tạo hiện trường giả: Hồ Thị Nga (SN 1977, ngụ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) đã lợi dụng lúc "chồng hờ" là ông Nguyễn Văn T. (ngụ huyện Cầu Kè) đi làm, Nga mở tủ lấy trộm 91 triệu đồng và làm xáo trộn đồ đạc trong nhà, mở chốt cửa nhà trước để tạo hiện trường giả có kẻ gian đột nhập. Ngày 27/12, Công an huyện Cầu Kè cho biết đang tạm giữ Nga để điều tra. Mẹ đang mang thai chở con gái 13 tuổi ra cầu để tự tử: Ngày 27/12, Công an thị trấn Nam Đàn, Nghệ An cho biết vừa giải cứu 2 mẹ con chị Nguyễn Thị H.Y. (36 tuổi, trú xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn - đang mang thai) chở con gái Nguyễn Thị T. (13 tuổi) có ý định nhảy cầu tự tử do mâu thuẫn với chồng ở khu vực cầu sông Đào. Chém người chửi, đòi đánh mẹ của mình: Hà Văn Hậu (SN 1996, trú huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) tức giận việc anh Huỳnh Văn Quý là anh em họ chửi, đòi đánh mẹ của mình nên Hậu dùng mã tấu tự tạo chém nạn nhân gây thương tích tổng cộng 68%. Ngày 27/12, VKSND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hậu. >>> Xem thêm video: TP. HCM: Cây đổ do mưa lớn, 1 người tử vong. Nguồn: VTV 24.

