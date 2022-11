Hà Nội: Nhà 5 tầng cháy lớn, giải cứu 3 người bị mắc kẹt

Ngày 15/11, Phòng cháy và chữa cháy cứu nạn cứu hộ - Công an TP Hà Nội cho biết, các chiến sĩ của đơn vị vừa cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy nhà ở quận Cầu Giấy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Theo đó, vào khoảng 9h15 ngày 15/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại số 32 ngõ 180 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy. Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều 4 xe chữa cháy (2 xe Công an quận Cầu Giấy, 2 xe phòng Cảnh sát PCCC) cùng lực lượng 113 Công an quận đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Người dân cho biết, đám cháy phát ra tại tầng 1 ngôi nhà 5 tầng, có người mắc kẹt bên trong nhà. Lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai đội hình chữa cháy và tìm kiếm cứu hộ người bị mắc kẹt. Đến 10h10 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng đưa 3 người xuống đất an toàn, tình trạng sức khỏe bình thường.

Bước đầu xác định ngọn lửa bắt nguồn từ một phòng trọ ở tầng 1 của ngôi nhà, diện tích bị cháy khoảng 30m2, không có thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Hiện nguyên nhân vụ cháy lớn ngồi nhà 5 tầng ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.