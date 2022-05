Từ đầu năm đến nay, liên tiếp các vụ cháy ô tô trên cao tốc

Xe khách Hà Sơn - Hải Vân bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Tối 4/5, tại km 201+500 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xe khách giường nằm mang BKS 29B-10132 do lái xe Trần Huy Tạo điều khiển bất ngờ bốc cháy dữ dội, chỉ trong ít phút chiếc xe đã cháy trơ khung. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, khi phát hiện ngọn lửa bốc ra từ phía sau, ở khu vực khoang máy, lái xe đã kịp thời xử trí để sơ tán người và hàng hóa. (Ảnh: Q.T) Xe tải chở nhớt cháy kinh hoàng trên cao tốc Trung Lương: Trưa 4/5/2022, tài xế Nguyễn Hoàng Thương (49 tuổi) lái ô tô tải chở nhớt chạy trên cao tốc TP HCM - Trung Lương thì lốp xe bị nổ, xe mất kiểm soát cọ vào taluy phát sinh nhiệt bốc lửa. Nhớt trên xe đổ xuống đường làm ngọn lửa bùng phát dữ dội hàng trăm mét. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ô tô tải bị thiêu rụi trơ khung, hư hỏng hàng trăm mét mặt đường, hệ thống taluy, cây xanh... thiệt hại khoảng hai tỷ đồng. (Ảnh: Hoàng Nam) Range Rover tiền tỷ cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành: Chiều 30/4/2022, ô tô hiệu Range Rover lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì tài xế phát hiện lửa khói bùng lên phía trước đầu xe. Tài xế đã nhanh chóng cho phương tiện vào làn dừng khẩn cấp và thoát ra ngoài khi ngọn lửa vừa kịp bốc cháy dữ dội. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn. (Ảnh: Chinh Phạm) Xe tải chở phế liệu bốc cháy trên cao tốc Trung Lương - TP.HCM: Chiều 25/2/2022, chiếc xe tải chở phế liệu do tài xế Nguyễn Thanh Hùng (23 tuổi) chạy trên cao tốc Trung Lương - TP. HCM thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bốc cháy từ dưới gầm xe lan lên phần thùng xe rất nhanh. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe gần như bị cháy hoàn toàn. (Ảnh: VOV) Xe đầu kéo cháy ngùn ngụt trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây: Sáng 25/2/2022, xe đầu kéo theo rơ-mooc do lái xe Đào Đức Thoại (SN 1978) điều khiển, lưu thông trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy từ phía sau. Tài xế cho biết trước khi lửa bùng cháy thì lốp cầu cuối, phía sau bên phải xe phát nổ. Vụ cháy làm 3 ô tô con, 3 máy gặt đập liên hợp và 10 lưỡi cày chở trên rơ-mooc đều bị cháy, hư hỏng nặng, thiệt hại hàng tỷ đồng. (Ảnh: Cục CSGT) Xe tải bốc cháy trơ khung trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai: Đêm 18/2/2022, tài xế Vũ Minh Đức (36 tuổi) lái xe tải chạy trên cao tốc hướng Lào Cai - Hà Nội thì phát hiện khói bốc ra từ khoang máy. Anh lập tức đỗ vào làn khẩn cấp và ra khỏi chiếc xe. Nguyên nhân là do xe bị bó phanh dẫn đến chập cháy hệ thống điện. Vụ cháy không thiệt hại về người, nhưng toàn bộ xe tải đã cháy trơ khung hàng, trăm bộ xoong ở thùng xe bị cháy, móp méo. (Ảnh: Vnexpress) Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Trưa 17/2/2022, tại km 195+700, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn, xe ô tô khách do anh Nông Văn Duân (SN 1990) điều khiển xe chạy hướng Hà Nam đi Hà Nội đã tự bốc cháy trong làn dừng xe khẩn cấp. Đám cháy bắt nguồn từ phần nửa cuối thân xe, sau đó lan ra toàn bộ xe. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng xe ô tô và tài sản trên xe đã bị thiêu rụi. (Ảnh: TTXVN) Xe tải chở bắp bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Sáng 17/2/2022, một chiếc xe tải đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, khi đến đoạn km 97 thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ tai nạn không thiệt hại về người nhưng xe tải bị thiêu rụi gần hết; trên xe tải chở một khối lượng bắp trái mới vừa thu hoạch, hầu hết đã bị cháy, hư hỏng, gây thiệt hại nặng. (Ảnh: VOV) Xe khách 16 chỗ cháy rụi trên Quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc: Trưa 19/1/2022, trên Quốc lộ 20 đoạn đi qua đèo Bảo Lộc đã xảy ra một vụ cháy xe khách 16 chỗ. Xe khách do tài xế Võ Minh Hùng (25 tuổi) đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng từ thành phố Đà Lạt về Thành phố Hồ Chí Minh thì phát hiện lửa bốc lên từ phía sau. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do xe bị chập điện. Rất may không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ chiếc xe khách đã bị lửa thiêu rụi. (Ảnh: Thanh Niên)



>>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Điều Tra Nguyên Nhân Xe Khách Bốc Cháy Dữ Dội Trên Cao Tốc Nội Bài - Lào Cai. (Nguồn: ANTV)

