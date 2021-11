Hà Nội chưa cách ly F1 ở 4 quận “lõi”: Khó người… kiểm soát được dịch!

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về việc Hà Nội chưa thực hiện cách ly tại nhà với F1 tại 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho rằng,



“Việc thực hiện cách ly F1 phụ thuộc vào tình hình chống dịch của từng địa phương, mức độ, nguy cơ lây lan cộng đồng nhiều hay ít. Thứ 2, F1 liên quan đến nguy cơ cao, tức là khi phơi nhiễm nguy cơ cao hay thấp để tiến hành. Nếu muốn kiểm soát tốt, cứ cách ly F1 tập trung cho đảm bảo chắc chắn. Khi mà dịch nhiều, mức độ cách ly tập trung không đảm bảo được nữa thì mới cách ly tại nhà. Khi vẫn có khả năng đảm bảo cách ly tập trung thì vẫn có thể thực hiện cách ly tập trung”, bác sĩ Nguyễn Hồng Hà cho biết.

Ảnh:VGP

Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, cách ly F1 tại nhà có nhiều thuận lợi cho người được cách ly nhưng lại khó khăn cho việc kiểm soát dịch.

“Mức độ kiểm soát người không thực hiện nghiêm các quy định cách ly khi cách ly tại nhà là rất khó. Do đó sẽ phụ thuộc vào tình hình chống dịch của từng địa phương để quyết định hình thức cách ly cho phù hợp, chứ không phải áp dụng chung cho toàn quốc được. Những nơi nào mà quá mức cách ly tập trung thì cách ly F1 tại nhà. Việc tự giác của người dân chưa hoàn toàn tốt nên Hà Nội thực hiện như thế cũng dễ hiểu”, bác sĩ Hà nêu ý kiến.

Trước đó, Hà Nội đã ban hành hướng dẫn thực hiện cách ly tại nhà áp dụng đối với đối tượng tiếp xúc gần (F1). Tuy nhiên không áp dụng cho 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng. Việc này dẫn đến có nhiều ý kiến quan tâm chủ trương này của Thành phố.

Tại phiên họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã chiều 20/11, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, thành phố đã thống nhất quan điểm không cách ly F1 tại nhà ở quận lõi (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng). Đồng thời giao Bộ tư lệnh Thủ đô chịu trách nhiệm về công tác cách ly tập trung F1 ở 4 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng.

Lý giải việc chưa thực hiện cách ly tại nhà F1 tại 4 quận lõi trên, Hà Nội cho biết, trên cơ sở tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia và căn cứ tình hình dịch thực tế trên địa bàn, với đặc điểm của 4 quận nội thành, việc Hà Nội chưa áp dụng cách ly đối với F1 tại 4 quận lõi là do: các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng là nơi tập trung trụ sở của các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn…; là nơi có mật độ dân cư cao, tập trung nhiều hoạt động giao lưu, giao thương kinh tế với tần suất cao để phát triển kinh tế xã hội.

Do đó, đây là khu vực có tầm quan trọng đặc biệt và cần phải áp dụng các biện pháp đặc biệt để bảo vệ an toàn tuyệt đối về an ninh, trật tự cũng như dịch bệnh.

Trước mắt thành phố Hà Nội chủ trương không điều trị F0 tại các bệnh viện Trung ương và Thành phố đặt tại khu vực 4 quận lõi nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực này.

Để đảm bảo từng bước thích ứng với dịch bệnh và thận trọng khi tiến hành thực hiện nên đối với 4 quận lõi của Hà Nội tạm thời chưa thực hiện cách ly các trường hợp tiếp xúc gần (F1) tại nhà.

Với 4 nhóm đối tượng, người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người dưới 18 tuổi (trẻ em), áp dụng cách ly tại nhà nếu có đủ các điều kiện theo quy định tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Các đối tượng còn lại thực hiện cách ly tập trung do Bộ Tư lệnh Thủ đô quản lý, hoặc cách ly tự nguyện tại các khách sạn được Thành phố cho phép.

Trong thời gian tới, tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn, Thành phố sẽ có những điều chỉnh tổng thể phù hợp nhằm kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả nhất với phương châm sức khỏe và tính mạng của nhân dân là trên hết.

>>> Mời độc giả xem thêm video Không thể để bệnh nhân Covid-19 tử vong tại nhà do chậm trễ, từ chối cấp cứu: