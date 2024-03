Hà Nội: Cháy kho xưởng, cột khói bốc cao hàng chục mét

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 3/3, nhiều người đi trên cầu Đuống, Đông Trù, Phù Đổng (Hà Nội)... phát hiện đám khói bốc cao khu vực huyện Đông Anh.

Kho xưởng bị cháy khói bốc cao nghi ngút.

Tiếp nhận thông tin vụ hỏa hoạn, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Công an các huyện Đông Anh, Gia Lâm khẩn trương làm rõ. Xác định đám cháy phát ra từ một xưởng sản xuất thiết bị điện có kết cấu khung thép quây tôn ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Trung tâm Chỉ huy đã điều động lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy huyện Đông Anh và Trung tâm Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Công an thành phố tới hiện trường làm nhiệm vụ.

Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng, khống chế đám cháy không để lây lan. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp, khoảng 15h15, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu, không có thiệt hại về người trong vụ việc. Do xưởng sản xuất chứa nhiều dầu mỡ nhiều nên tạo nhiều khói bốc cao và lan xa.