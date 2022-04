Những “thảm cảnh” cháy nắng mùa hè không biết nên khóc hay nên cười

Đến hẹn lại lên, đi qua những xuân se lạnh, mát mẻ thì đến những ngày hè cháy nắng rát da, rát thịt. Dẫu biết là còn có kem chống nắng nhưng có lẽ chúng cũng không thể đánh bại được những tia nắng chói chang của mặt trời. Kể cả có che chắn kỹ lưỡng cỡ nào thì vẫn có những chỗ không thể che tới và đó chính là mục tiêu “ tấn công” của nắng. Thời điểm này, cư dân mạng đồng loạt chia sẻ cho thấy "thảm cảnh" cháy nắng vì sự công phá của nắng nóng đầu hè. Loạt ảnh đã nhận được sự đồng cảm của nhiều người xem, đặc biệt vào những ngày hè nóng nực, nắng cháy da cháy thịt. Những hình ảnh cháy nắng nhìn thôi không biết nên khóc hay nên cười bởi sự độc đáo và hài hước của nó. Ông chú này bị hằn nguyên dấu vết của chiếc áo ngắn tay lên thân hình vạm vỡ. Làn da bỗng chốc chia thành hai mảng màu đen - trắng chỉ vì không mặc quần dài. Những hình ảnh hài hước "dở khóc dở cười" này sẽ là minh chứng hùng hồn nhắc bạn đừng coi thường sức mạnh của mùa hè. Hình ảnh chiến sĩ công an với làn da cháy nắng sau bao ngày chống dịch từng khiến netizen vừa thương vừa buồn cười. Vùng mặt chia làm 2 màu rõ rệt, trắng tinh và nâu sẫm bởi nắng. Theo lời mô tả, vì ra nắng quá lâu nên khuôn mặt của chiến sĩ công an in hình chiếc khẩu trang rõ mồm một. Hậu quả của việc cả mùa hè chỉ đi đúng một đôi dép. Shipper có lẽ là nghề bận rộn nhất trong những ngày nắng nóng. Dù quần dài, áo kín bưng nhưng các anh hễ cứ hở chỗ nào là đen sì chỗ đó. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

