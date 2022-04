Hiện trường vụ cháy lớn tại nhà dân ở quận 10 TP.HCM

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 22/4, khói lửa bùng lên từ căn nhà một trệt, ba lầu trong hẻm đường Tô Hiến Thành (phường 13, quận 10, TP.HCM). (Ảnh: Zingnews) Hỏa hoạn xuất phát từ tầng trệt nơi có một số thiết bị điện. Do gặp các vật liệu dễ cháy nên nhanh chóng bao trùm diện tích nhỏ. Đám cháy nhanh chóng bùng lên tại khu vực tầng trệt căn nhà, tạo thành tường lửa. Khói đen tỏa khắp, bao trùm ngôi nhà được phân thành nhiều phòng cho thuê. (Ảnh: PLO) Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận 10 đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt phối hợp với lực lượng chữa cháy của TP.HCM triển khai công tác cứu hộ. (Ảnh: Báo Giao Thông) Nhiều người cầm bình chữa cháy xông vào dập lửa, đồng thời di chuyển đồ đạc cùng khoảng 6 xe máy trong nhà ra ngoài để tránh cháy lan. (Ảnh: Zingnews) Một số người dân đã tiếp cận đưa được 4 người mắc kẹt ra ngoài bằng ban công. Hai người còn lại được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận 10 kịp thời tiếp cận giải cứu. (Ảnh: PLO) Anh Bình cho biết, thời điểm này nhiều người mắc kẹt, anh đã cùng cư dân khu vực cứu bốn người thoát ra ngoài an toàn. (Ảnh: PLO) Vụ cháy được khống chế sau đó. May mắn, hỏa hoạn không gây thương tích về người nhưng thiêu rụi nhiều làm tài sản bên trong ngôi nhà. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. (Ảnh: Báo Giao Thông) >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Bàng hoàng đám cháy lớn tại nhà dân ở quận 11 TP.HCM, 8 người tử vong. (Nguồn: ANTV).

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 22/4, khói lửa bùng lên từ căn nhà một trệt, ba lầu trong hẻm đường Tô Hiến Thành (phường 13, quận 10, TP.HCM). (Ảnh: Zingnews) Hỏa hoạn xuất phát từ tầng trệt nơi có một số thiết bị điện. Do gặp các vật liệu dễ cháy nên nhanh chóng bao trùm diện tích nhỏ. Đám cháy nhanh chóng bùng lên tại khu vực tầng trệt căn nhà, tạo thành tường lửa. Khói đen tỏa khắp, bao trùm ngôi nhà được phân thành nhiều phòng cho thuê. (Ảnh: PLO) Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận 10 đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt phối hợp với lực lượng chữa cháy của TP.HCM triển khai công tác cứu hộ. (Ảnh: Báo Giao Thông) Nhiều người cầm bình chữa cháy xông vào dập lửa, đồng thời di chuyển đồ đạc cùng khoảng 6 xe máy trong nhà ra ngoài để tránh cháy lan. (Ảnh: Zingnews) Một số người dân đã tiếp cận đưa được 4 người mắc kẹt ra ngoài bằng ban công. Hai người còn lại được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận 10 kịp thời tiếp cận giải cứu. (Ảnh: PLO) Anh Bình cho biết, thời điểm này nhiều người mắc kẹt, anh đã cùng cư dân khu vực cứu bốn người thoát ra ngoài an toàn. (Ảnh: PLO) Vụ cháy được khống chế sau đó. May mắn, hỏa hoạn không gây thương tích về người nhưng thiêu rụi nhiều làm tài sản bên trong ngôi nhà. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. (Ảnh: Báo Giao Thông) >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Bàng hoàng đám cháy lớn tại nhà dân ở quận 11 TP.HCM, 8 người tử vong. (Nguồn: ANTV).