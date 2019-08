Hà Nội: Cháu bé bị chổi rơi vào đầu ở chung cư New Horizon City‎

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức tại khu chung cư New Horizon City‎ có địa chỉ tại 87 Lĩnh Nam vào trưa 28/8, người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc cháu bé bị chổi rơi vào đầu khi chơi dưới sân chung cư vừa xảy ra.

Chị Lan, một người dân sinh sống tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng: “Vào sáng nay (28/8), có khá nhiều người dân vui chơi dưới sân chung cư New Horizon City ‎. Vào thời điểm này, bà Dung cũng đang đẩy chiếc xe đi dạo cùng cháu nhỏ dưới sảnh tòa HH1B của khu chung cư thì bất ngờ thấy bà hét lớn.

Khi mọi người chạy đến thì thấy cháu bé khóc máu chảy và được mọi người đưa vào một cửa hàng để cô nhân viên bán thuốc băng bó. Khi hỏi ra thì mới biết 2 bà cháu bị cây chổi rơi trúng đầu khi chơi dưới chung cư New Horizon City ‎”.

Sân chung cư nơi xảy ra vụ việc.

Chổi inox gây làm cháu bé bị thương.