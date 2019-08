Nghệ An: Đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nhà hàng xóm

(Kiến Thức) - Ngày 27/8, công an huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với người phụ nữ có hành động bỏ thuốc diệt cỏ vào giếng nước nhà hàng xóm.