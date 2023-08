Hà Nội: Bắt kẻ giả vờ mua xe SH xin đi thử rồi bỏ trốn

Ngày 24/8, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phan Thành Nhân (SN 2000, ở xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Đối tượng Phan Thành Nhân.

Với thủ đoạn hỏi mua xe SH và xin đi thử, vào ngày 18/7, tại khu vực phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, nghi phạm Phan Thành Nhân vờ làm rơi ví rồi nhờ người bán xe xuống đường nhặt hộ.

Trong lúc người bán xe đi nhặt ví, nghi phạm này nhanh chóng điều khiển phương tiện tẩu thoát khỏi hiện trường. Lấy được xe máy có sẵn giấy tờ đã chiếm đoạt trước đó, Phan Thành Nhân mang bán cho khách.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định truy tìm xe máy Honda SH 125 màu trắng bạc đen BKS: 29L5-353.XX và xe máy Honda SH 150i màu trắng BKS: 29T2-122.XX. Công an quận Nam Từ Liêm thông báo ai là người mua 2 chiếc xe máy có đặc điểm nêu trên và ai là người bị Phan Thành Nhân chiếm đoạt xe máy mà chưa trình báo, đến Công an quận Nam Từ Liêm để giải quyết.