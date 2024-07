Hà Nội: Bắt đối tượng 'nổ' có thể chạy án để chiếm đoạt tiền

Ngày 24/7, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Văn Lượng (SN 1972; ở huyện Kim Thành, Hải Dương) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Đối tượng Đặng Văn Lượng.

Theo thông tin, tháng 3/2022, Đặng Văn Lượng đã sử dụng tên gọi khác là Nguyễn Minh Hùng và thuê nhà (địa chỉ số 6, ngõ 36, Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội). Qua một số mối quan hệ, Lượng nổ có thể chạy án được cho người vi phạm. Người thân của D. (ở Hà Nội) do cả tin đã đưa 200 triệu đồng cho Lượng để “chạy án”.

Sau thời gian dài cho đến khi D. bị TAND quận Thanh Xuân xử 7 năm tù, người thân mới biết đã bị lừa nên đã gọi điện yêu cầu Lượng trả số tiền đã đưa, nhưng không được, nạn nhân viết đơn trình báo đến Công an. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Tây Hồ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Văn Lượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản .