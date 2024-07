Bắt nhóm đối tượng dùng dao dọa đánh du khách ở Hòa Bình

Ngày 24/7, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình thông tin, đơn vị vừa bắt giữ nhóm thanh - thiếu niên phá xe mô tô, dùng dao đe dọa du khách tại khu vực đèo Đá Trắng. Nhóm thanh - thiếu niên vừa bị cơ quan công an bắt giữ gồm: Bùi Hoàng H. (SN 2009), Bùi Trường V. (SN 2007), Bùi Thế C. (SN 2009), Quách Văn T. (SN 2008), Bùi Hải T. (SN 2009), Bùi Văn Q. (SN 2008) cùng trú tại Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 10h ngày 21/7, Công an xã Phú Cường, huyện Tân Lạc tiếp nhận đơn trình báo của anh Đ.T.Đ (SN 2005, trú tại thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) và anh H.M.T (SN 2005, trú tại xã Cư Yên, Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) về việc bị một nhóm đối tượng dùng dao đe dọa và phá mô tô tại khu vực đèo Đá Trắng. Cụ thể, khoảng 6h15 ngày 21/7, nhóm của các anh gồm 5 người điều khiển 3 xe mô tô đi từ thị trấn Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình lên khu vực Đèo Đá Trắng thuộc địa phận xã Phú Cường, Tân Lạc để chơi.

Khi đang di chuyển trên Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Phú Cường, Tân Lạc thì bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên lạ mặt gồm 6 người, độ tuổi khoảng từ 16 - 18 tuổi, không đội mũ bảo hiểm di chuyển trên 3 xe mô tô đi cùng chiều vượt lên chặn đầu xe, dùng dao dọa nạt. Sau đó anh Đ. và anh T. đã dừng xe lại. Lúc này nhóm đối tượng trên dùng dao dọa đánh nên 2 anh và những người đi cùng đã bỏ chạy, nhóm đối tượng thấy vậy thì lấy đi 1 chìa khóa xe mô tô và dùng dao chém rời, lấy đi 2 BKS số: 28F6-9162; 28G1-337.44 của 2 xe mô tô.

Sau khi nhận đơn trình báo, Công an huyện Tân Lạc đã khẩn trương phân công lực lượng xác minh, làm rõ và bắt giữ 6 đối tượng trên. Hiện, Công an huyện Tân Lạc đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.