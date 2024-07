Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở Hà Nội bị ngập sâu

Những trận mưa lớn kéo dài suốt ngày hôm qua đã khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội bị ngập sâu. Đến sáng nay (24/7), tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội, nước vẫn chưa rút hết. Khu vực Tân Triều - Văn Quán, quận Hà Đông, sáng nay giao thông tê liệt vì nước hồ ngập tràn lên đường. Nhiều người phải dắt phương tiện qua đoạn ngập sâu tại khu vực đường Nguyễn Khuyến. Chị Phan Thị Sinh (ở chung cư mini lô 28 Khu đấu giá Yên Xá, xã Tân Triều, quận Hà Đông) cho biết, sau trận mưa kéo dài, khoảng 6h sáng 24/7, toàn bộ tầng hầm để xe của chung cư mini cao 8 tầng với 1 tầng hầm bị ngập sâu. Có khoảng 60-70 chiếc xe máy của sinh viên, người dân thuê trọ tại đây chìm trong nước. Chị Sinh cho biết, tới 8h30 sáng nay, người dân đã tự đưa được 15 chiếc xe máy ra khỏi hầm chung cư, tuy nhiên dưới hầm vẫn còn khoảng 50 chiếc xe máy khác. Hiện người dân không dám xuống lấy tiếp vì lo có điện rò rỉ gây nguy hiểm tới tính mạng. Tại khu vực Xa La, Hà Đông sáng nay cũng ngập sâu khiến nhiều phương tiện khó di chuyển. Đoạn đường ở Đại Lộ Thăng Long, địa phận huyện Hoài Đức vẫn chìm trong biển nước suốt từ hôm qua đến nay sau những trận mưa lớn. Theo dự báo thời tiết, ngày 24/7, dù bão số 2 đã tan nhưng suy yếu thành vùng áp thấp khiến thời tiết Bắc Bộ duy trì mưa to, các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào về chiều tối. Hà Nội nhiều mây, mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 29-31 độ C. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, mưa kéo dài suốt một ngày (23/7) đã khiến nhiều tuyến phố bị ngập. Khu vực ngõ nhỏ cũng không tránh khỏi được tình trạng ngập úng. Do mưa lớn đường ngập sâu khiến xe bị chết máy. Rất nhiều phương tiện không thể di chuyển do đường bị ngập sâu. >>> Xem thêm video: Miền Bắc tạm thời "rút nước", 14/6 mưa lớn trở lại.

Những trận mưa lớn kéo dài suốt ngày hôm qua đã khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội bị ngập sâu. Đến sáng nay (24/7), tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội, nước vẫn chưa rút hết. Khu vực Tân Triều - Văn Quán, quận Hà Đông, sáng nay giao thông tê liệt vì nước hồ ngập tràn lên đường. Nhiều người phải dắt phương tiện qua đoạn ngập sâu tại khu vực đường Nguyễn Khuyến. Chị Phan Thị Sinh (ở chung cư mini lô 28 Khu đấu giá Yên Xá, xã Tân Triều, quận Hà Đông) cho biết, sau trận mưa kéo dài, khoảng 6h sáng 24/7, toàn bộ tầng hầm để xe của chung cư mini cao 8 tầng với 1 tầng hầm bị ngập sâu. Có khoảng 60-70 chiếc xe máy của sinh viên, người dân thuê trọ tại đây chìm trong nước. Chị Sinh cho biết, tới 8h30 sáng nay, người dân đã tự đưa được 15 chiếc xe máy ra khỏi hầm chung cư, tuy nhiên dưới hầm vẫn còn khoảng 50 chiếc xe máy khác. Hiện người dân không dám xuống lấy tiếp vì lo có điện rò rỉ gây nguy hiểm tới tính mạng. Tại khu vực Xa La, Hà Đông sáng nay cũng ngập sâu khiến nhiều phương tiện khó di chuyển. Đoạn đường ở Đại Lộ Thăng Long, địa phận huyện Hoài Đức vẫn chìm trong biển nước suốt từ hôm qua đến nay sau những trận mưa lớn. Theo dự báo thời tiết, ngày 24/7, dù bão số 2 đã tan nhưng suy yếu thành vùng áp thấp khiến thời tiết Bắc Bộ duy trì mưa to, các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào về chiều tối. Hà Nội nhiều mây, mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 29-31 độ C. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, mưa kéo dài suốt một ngày (23/7) đã khiến nhiều tuyến phố bị ngập. Khu vực ngõ nhỏ cũng không tránh khỏi được tình trạng ngập úng. Do mưa lớn đường ngập sâu khiến xe bị chết máy. Rất nhiều phương tiện không thể di chuyển do đường bị ngập sâu. >>> Xem thêm video: Miền Bắc tạm thời "rút nước", 14/6 mưa lớn trở lại.