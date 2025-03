Thực hư thông tin TNGT làm 5 người chết ở Hà Nội

Ngày 6/3, Phòng CSGT Công an Hà Nội thông tin về việc mạng xã hội lan truyền hình ảnh tai nạn giao thông ở ngã tư Võ Chí Công - Xuân La. Đáng chú ý, thông tin này cho rằng tai nạn khiến 5 người tử vong. Phòng CSGT khẳng định, những nội dung được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội như trên là sai sự thật.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đơn vị đã chuyển vụ việc đăng thông tin thất thiệt này cho các phòng nghiệp vụ của Công an Hà Nội để nhanh chóng xác minh, xử lý nghiêm. Cơ quan chức năng cho biết, khoảng 4h50 ngày 6/3, xe ô tô con BKS 99-640-NN-XX (biển màu trắng) do anh N.M.L (SN 1988, trú Sông Công, Thái Nguyên) điều khiển theo hướng cầu Nhật Tân đi đường Bưởi.

Khi đến ngã Võ Chí Công - Xuân La (quận Tây Hồ), phương tiện trên xảy ra vụ va chạm với ô tô mang BKS 90A-070.XX do anh N.Đ.A (SN 1983, trú TP Phủ Lý, Hà Nam) cầm lái di chuyển cùng chiều phía trước đang bắt đầu dừng chờ đèn đỏ. Tai nạn may mắn không có thiệt hại về người, nhưng khiến hai phương tiện bị hư hỏng. Sau đó, CSGT cùng với Công an phường Xuân La đã có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm và giải quyết vụ việc theo quy định.

Nhà chức trách khuyến cáo, thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin giật tít, câu view hoặc trích dẫn, đưa thông tin phiến diện, không đầy đủ gây hoang mang dư luận. Người dân khi tiếp cận cần tỉnh táo, kiểm chứng, không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật và lựa chọn theo dõi thông tin từ các cơ quan thông tấn, báo chí chính thống. Khi phát hiện thông tin có nội dung sai lệch, xuyên tạc sự thật cần báo ngay đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.