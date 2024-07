Hà Nội: Khởi tố 2 đối tượng mua bán người

Ngày 24/7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Lưu Trường An (SN 2002, ở huỵện Mê Linh, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Sáng (SN 1979, ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi mua bán người.

Hai đối tượng có hành vi mua bán người.

Trước đó, đầu tháng 12/2023, An bàn bạc với Sáng lên mạng xã hội Facebook đăng thông tin tuyển người sang Campuchia để làm việc. Sau đó, Sáng và An đã kết nối với các đối tượng người Việt đang làm việc ở Campuchia để thỏa thuận về tiền công đưa người sang Campuchia với mức giá 500 USD/1 người.

Để thực hiện hành vi, An lập các tài khoản Facebook đăng thông tin tuyển người lao động. Đồng thời tạo các tài khoản Facebook đóng giả làm con gái để nói chuyện, làm quen, dụ dỗ những nạn nhân là đàn ông Việt Nam, với mức lương được trả là 25 triệu đồng/1 tháng.

Nghe bùi tai, anh Nguyễn đồng ý và được Sáng cùng đồng bọn đưa vào TP HCM, rồi sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch. Tại đây, anh Nguyễn được đưa đến một công ty do người Trung Quốc làm chủ và làm công việc sử dụng máy tính để gọi điện cho những khách hàng là người Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 1/2024, do anh Nguyễn không làm được việc nên đã bị các đối tượng quản lý ở công ty đánh đập, rồi bắt gọi điện về bảo người nhà phải chuyển tiền chuộc mới cho về Việt Nam. Gia đình anh Nguyễn đã phải chuyển tổng số tiền 176 triệu đồng cho các đối tượng mới cứu được con về.