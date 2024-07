Bắt đối tượng đâm chết người ở Quảng Nam rồi trốn ra Đà Nẵng

Sáng 24/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm đâm chết người đàn ông ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam) vào khuya 22/7.

Theo thông tin từ cơ quan công an, nghi phạm bị bắt giữ là Nguyễn Văn Đông Khánh, sinh năm 2000, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Nguyễn Văn Đông Khánh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đà Nẵng. Ảnh: CA

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 22/7, tại hẻm 125/9 đường Trần Văn Dư (phường An Xuân, TP Tam Kỳ), người dân trong khu vực nghe một tiếng la lớn. Mọi người chạy ra hẻm thì thấy một người đàn ông bị đâm tử vong tại chỗ. Nạn nhân là ông H.B.H, sinh năm 1980; trú khối phố 6, phường An Sơn, TP Tam Kỳ.

Nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Tam Kỳ, các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm hung thủ.

Chưa đầy 24 giờ sau khi gây án, nghi phạm Nguyễn Văn Đông Khánh đã bị Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TP Đà Nẵng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đà Nẵng .

Kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân xảy ra vụ án mạng chỉ là do mâu thuẫn bộc phát tức thời, bị hại và đối tượng không quen biết nhau.

