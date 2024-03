“Nổ” quen biết Công an để lừa chạy án ở Đắk Lắk

Ngày 15/3, thông tin Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự một đối tượng “nổ” quen biết với Công an để lừa chạy án chiếm đoạt 65 triệu đồng.

Đối tượng được xác định là Vũ Bá Nam (33 tuổi) trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, vào khoảng tháng 10/2023, Nam có quen với 2 thanh niên và biết được 2 người này đang bị Công an huyện Krông Pắc điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Vũ Bá Nam (33 tuổi) trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.



Do cần tiền để trả nợ nên Nam nói bản thân mình có quen biết với cán bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án và có thể xin giảm nhẹ án cho hai người trên. Để lo lót chạy án thì 2 người này phải đưa tiền cho Nam.

Vì tin tưởng và muốn giảm nhẹ tội cho mình nên cả 2 đã đưa cho Nam tổng số tiền 65 triệu đồng. Số tiền này, Nam đã dùng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân hết. Đến ngày 20/2, hai thanh niên trên bị Công an huyện Krông Pắk ra lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Biết mình đã bị lừa nên cả 2 đã làm đơn tố giác gửi đến cơ quan Công an.

