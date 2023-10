Hà Nam: Tạm giữ 13 đối tượng ném vỏ chai bia vào các nhà dân

Ngày 4/10, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an TP Phủ Lý đã ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Các đối tượng tham gia gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào khoảng 1h sáng 24/9, 2 nhóm gồm 21 đối tượng (trú ở huyện Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý) sử dụng 10 xe mô tô tháo biển kiểm soát, mang theo nhiều hung khí như đao, dao phóng lợn, đinh ba và vỏ chai bia, không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú còi, rượt đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn TP Phủ Lý.

Khi đi đến khu vực cầu Châu Giang, thuộc phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, 2 nhóm đối tượng này đã hú hét, dùng hung khí đánh nhau và ném nhiều vỏ chai bia vào các nhà dân , hàng quán ven đường. Chưa dừng lại, sau khi gây rối, 02 nhóm đối tượng trên tiếp tục di chuyển sang khu vực trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cơ sở Hà Nam, thuộc tổ 8, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý và xảy ra hỗn chiến với một nhóm thanh niên khác gồm 4 đối tượng. Hậu quả làm 1 đối tượng bị thương hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa bàn và bức xúc trong quần chúng nhân dân. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Phủ Lý phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi các đối tượng vi phạm.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên khai do mâu thuẫn với nhau nên ngày 24/9/2023 đã tập hợp, mang theo hung khí, tổ chức gây rối trật tự công cộng để thị uy giữa các nhóm đối tượng. Hiện Công an TP Phủ Lý đã tạm giữ hình sự 13/21 đối tượng và tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Qua sự việc trên, cơ quan chức năng đề nghị các bậc phụ huynh quản lý chặt chẽ con em mình vào các giờ buổi tối hằng ngày và đề nghị các nhà trường có biện pháp giáo dục các em học sinh.