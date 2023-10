Bắt cóc con bạn thân đòi 2 tỷ và kết đắng loạt vụ tống tiền

Bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng: Ngày 3/10, Công an tỉnh Long An đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an lấy lời khai Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, quê Long An) để điều tra về hành vi bắt cóc trẻ em. Nghi phạm bắt cóc bé gái L.M.C. (3 tuổi, ngụ ở phường 2, TP Tân An) rồi yêu cầu gia đình nạn nhân chuộc với số tiền 2 tỷ đồng. Khi bị bắt, Nguyễn Thanh Sơn bước đầu khai nhận do chơi cờ bạc nên nợ tiền của nhiều người, bị các chủ nợ thúc ép nên đã thực hiện hành vi trên. Chiều 2/10, nghi phạm đến trường mầm non đón con và đón luôn bé C.. Sau khi gửi con về nhà nội, Sơn thuê ô tô đưa bé C. bỏ chạy về hướng TPHCM. Quá trình di chuyển, nghi phạm liên tục nhắn tin đe dọa, yêu cầu gia đình bé C. chuyển 2 tỷ đồng tiền chuộc. Nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an tỉnh Long An phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP HCM chia làm nhiều mũi, lần theo dấu vết nghi phạm cũng như chốt chặn kiểm tra các phương tiện trên tuyến đường kẻ bắt cóc di chuyển. Đến tối 2/10, cảnh sát đã bắt giữ Sơn sau đó đến khách sạn Song Hoa, giải cứu cháu bé an toàn và bàn giao cho gia đình. Bảo mẫu bắt cóc, sát hại bé 21 tháng tuổi rồi nhảy cầu tự tử: Ngày 21/9, Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Giáp Thị Huyền Trang về tội Giết người. Trước đó, ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cũng khởi tố vụ án để điều tra hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài của Trang. Theo kết quả điều tra, Trang được một gia đình ở khu đô thị Vinhomes Oceanpark, huyện Gia Lâm, Hà Nội thuê làm bảo mẫu của bé gái 21 tháng tuổi, chừng một tháng trước. Chiều 19/9, Trang đón bé gái 21 tháng tuổi từ trường mầm non trong khu đô thị nhưng không đưa về nhà mà đưa đến Hưng Yên. Trang để bé gái ngồi trước, đi vòng vèo qua các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Mỹ Hào. Trong lúc di chuyển, Trang dùng nhiều số điện thoại để gọi điện, nhắn tin cho gia chủ đòi tiền chuộc 1,5 tỷ đồng rồi liên tục tắt máy nhằm tránh bị theo dõi. Chiều tối cùng ngày, sự việc được gia đình bé gái trình báo công an. Theo nhà chức trách, gia đình nạn nhân nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Trang, tổng cộng 550 triệu đồng. Do em bé khóc, Trang sợ lộ nên sát hại, phi tang xác xuống ao cá tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hưng Yên rồi nhảy xuống sông từ cầu Đuống tự tử. Bắt cóc bé trai đang đạp xe, đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc: Chiều tối 14/8, Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, trú huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) lái ô tô lòng vòng quanh khu biệt thự ở phường Việt Hưng, quận Long Biên. Thấy bé trai 7 tuổi đang đạp xe tới gần, anh ta mở cửa ô tô phía ghế lái để cản đường, chặn lối đi. Trung xuống xe, nhìn quanh một lượt rồi nhanh chóng ôm bé trai, lôi vào ô tô. Trong lúc lái xe bỏ chạy, anh ta yêu cầu bé trai đọc số điện thoại người thân để liên lạc. Trung liên tục dùng 3 số điện thoại sim rác gọi uy hiếp, yêu cầu gia đình con tin đưa 15 tỷ đồng tiền chuộc. Trong lúc trình báo công an, gia đình bé đã chuẩn bị được gần 13 tỷ đồng. Khoảng 5h sáng 15/8, Trung bị cảnh sát bao vây khi đang khống chế bé trai ở khu công nghiệp huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Theo nhà chức trách, nghi phạm đã dùng súng bắn đạn cao su chống trả khiến một cảnh sát hình sự bị thương ở đùi. “Mẹ mìn” bắt cóc trẻ sơ sinh trong bệnh viện: Tối 19/8/2022, Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989, trú xã Thuỵ Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đến Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ. Sau khi gửi xe, Tuyến vào khoa phụ sản tại tầng 2 tòa nhà C. Khi đi qua phòng số 205 - phòng sau sinh, Tuyến phát hiện trong phòng có 2 cháu bé sơ sinh cùng 2 sản phụ và người thân của gia đình, không có nhân viên y tế trực ở đó. Thấy vậy, Tuyến giả vờ là nhân viên y tế. vờ khám cho một cháu bé sơ sinh, bảo cháu bé bị vàng da và yêu cầu người nhà bế cháu bé theo Tuyến lên tầng 3 để khám bệnh. Khi lên đến tầng 3, gần khu vực phòng mổ, Tuyến bảo người nhà cháu bé chờ bên ngoài còn mình bế cháu bé đó vào bên trong. Tại đây, Tuyến gặp phải một bác sĩ chuyên khoa sản. Vị bác sĩ này thấy Tuyến mặc áo nhân viên y tế nên đã hỏi một số nội dung, nhưng Tuyến không trả lời được. Nghi ngờ Tuyến giả mạo nhân viên y tế nên bác sĩ đã yêu cầu Tuyến cùng người nhà cháu bé xuống khoa phụ sản để xác minh thông tin. Lúc này, Tuyến biết mình bị phát hiện nên bỏ chạy, nhưng đã bị nhân viên bảo vệ bệnh viện giữ lại và trình báo Công an huyện Chương Mỹ. Giải cứu cháu bé nghi bị bắt cóc, bắt giữ 2 đối tượng: Khoảng 20h ngày 28/8/2021, cháu A. Đ. (8 tuổi) cùng anh trai đang chơi trốn tìm gần nhà thuộc khu 3, thị trấn huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa thì bị một nhóm đối tượng lừa dẫn tới nơi hoang vắng. Không tìm thấy em, người anh chạy về thông báo cho bố mẹ và họ đã trình báo cơ quan công an. Vào cuộc xác minh, trích xuất camera, công an đã phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đưa cháu bé di chuyển trên đường nên tổ chức lực lượng chốt chặn, truy bắt và giải cứu. Thời điểm được giải cứu, bé trai bị bịt mồm và trói chân tay bằng băng dính. >>> Xem thêm video: Chân dung nghi phạm bắt cóc con gái của bạn đòi 2 tỷ tiền chuộc.

Bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng: Ngày 3/10, Công an tỉnh Long An đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an lấy lời khai Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, quê Long An) để điều tra về hành vi bắt cóc trẻ em. Nghi phạm bắt cóc bé gái L.M.C. (3 tuổi, ngụ ở phường 2, TP Tân An) rồi yêu cầu gia đình nạn nhân chuộc với số tiền 2 tỷ đồng. Khi bị bắt, Nguyễn Thanh Sơn bước đầu khai nhận do chơi cờ bạc nên nợ tiền của nhiều người, bị các chủ nợ thúc ép nên đã thực hiện hành vi trên. Chiều 2/10, nghi phạm đến trường mầm non đón con và đón luôn bé C.. Sau khi gửi con về nhà nội, Sơn thuê ô tô đưa bé C. bỏ chạy về hướng TPHCM. Quá trình di chuyển, nghi phạm liên tục nhắn tin đe dọa, yêu cầu gia đình bé C. chuyển 2 tỷ đồng tiền chuộc. Nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an tỉnh Long An phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP HCM chia làm nhiều mũi, lần theo dấu vết nghi phạm cũng như chốt chặn kiểm tra các phương tiện trên tuyến đường kẻ bắt cóc di chuyển. Đến tối 2/10, cảnh sát đã bắt giữ Sơn sau đó đến khách sạn Song Hoa, giải cứu cháu bé an toàn và bàn giao cho gia đình. Bảo mẫu bắt cóc, sát hại bé 21 tháng tuổi rồi nhảy cầu tự tử: Ngày 21/9, Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Giáp Thị Huyền Trang về tội Giết người. Trước đó, ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cũng khởi tố vụ án để điều tra hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài của Trang. Theo kết quả điều tra, Trang được một gia đình ở khu đô thị Vinhomes Oceanpark, huyện Gia Lâm, Hà Nội thuê làm bảo mẫu của bé gái 21 tháng tuổi, chừng một tháng trước. Chiều 19/9, Trang đón bé gái 21 tháng tuổi từ trường mầm non trong khu đô thị nhưng không đưa về nhà mà đưa đến Hưng Yên. Trang để bé gái ngồi trước, đi vòng vèo qua các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Mỹ Hào. Trong lúc di chuyển, Trang dùng nhiều số điện thoại để gọi điện, nhắn tin cho gia chủ đòi tiền chuộc 1,5 tỷ đồng rồi liên tục tắt máy nhằm tránh bị theo dõi. Chiều tối cùng ngày, sự việc được gia đình bé gái trình báo công an. Theo nhà chức trách, gia đình nạn nhân nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Trang, tổng cộng 550 triệu đồng. Do em bé khóc, Trang sợ lộ nên sát hại, phi tang xác xuống ao cá tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hưng Yên rồi nhảy xuống sông từ cầu Đuống tự tử. Bắt cóc bé trai đang đạp xe, đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc: Chiều tối 14/8, Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, trú huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) lái ô tô lòng vòng quanh khu biệt thự ở phường Việt Hưng, quận Long Biên. Thấy bé trai 7 tuổi đang đạp xe tới gần, anh ta mở cửa ô tô phía ghế lái để cản đường, chặn lối đi. Trung xuống xe, nhìn quanh một lượt rồi nhanh chóng ôm bé trai, lôi vào ô tô. Trong lúc lái xe bỏ chạy, anh ta yêu cầu bé trai đọc số điện thoại người thân để liên lạc. Trung liên tục dùng 3 số điện thoại sim rác gọi uy hiếp, yêu cầu gia đình con tin đưa 15 tỷ đồng tiền chuộc. Trong lúc trình báo công an, gia đình bé đã chuẩn bị được gần 13 tỷ đồng. Khoảng 5h sáng 15/8, Trung bị cảnh sát bao vây khi đang khống chế bé trai ở khu công nghiệp huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Theo nhà chức trách, nghi phạm đã dùng súng bắn đạn cao su chống trả khiến một cảnh sát hình sự bị thương ở đùi. “Mẹ mìn” bắt cóc trẻ sơ sinh trong bệnh viện: Tối 19/8/2022, Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989, trú xã Thuỵ Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đến Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ. Sau khi gửi xe, Tuyến vào khoa phụ sản tại tầng 2 tòa nhà C. Khi đi qua phòng số 205 - phòng sau sinh, Tuyến phát hiện trong phòng có 2 cháu bé sơ sinh cùng 2 sản phụ và người thân của gia đình, không có nhân viên y tế trực ở đó. Thấy vậy, Tuyến giả vờ là nhân viên y tế. vờ khám cho một cháu bé sơ sinh, bảo cháu bé bị vàng da và yêu cầu người nhà bế cháu bé theo Tuyến lên tầng 3 để khám bệnh. Khi lên đến tầng 3, gần khu vực phòng mổ, Tuyến bảo người nhà cháu bé chờ bên ngoài còn mình bế cháu bé đó vào bên trong. Tại đây, Tuyến gặp phải một bác sĩ chuyên khoa sản. Vị bác sĩ này thấy Tuyến mặc áo nhân viên y tế nên đã hỏi một số nội dung, nhưng Tuyến không trả lời được. Nghi ngờ Tuyến giả mạo nhân viên y tế nên bác sĩ đã yêu cầu Tuyến cùng người nhà cháu bé xuống khoa phụ sản để xác minh thông tin. Lúc này, Tuyến biết mình bị phát hiện nên bỏ chạy, nhưng đã bị nhân viên bảo vệ bệnh viện giữ lại và trình báo Công an huyện Chương Mỹ. Giải cứu cháu bé nghi bị bắt cóc, bắt giữ 2 đối tượng: Khoảng 20h ngày 28/8/2021, cháu A. Đ. (8 tuổi) cùng anh trai đang chơi trốn tìm gần nhà thuộc khu 3, thị trấn huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa thì bị một nhóm đối tượng lừa dẫn tới nơi hoang vắng. Không tìm thấy em, người anh chạy về thông báo cho bố mẹ và họ đã trình báo cơ quan công an. Vào cuộc xác minh, trích xuất camera, công an đã phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đưa cháu bé di chuyển trên đường nên tổ chức lực lượng chốt chặn, truy bắt và giải cứu. Thời điểm được giải cứu, bé trai bị bịt mồm và trói chân tay bằng băng dính. >>> Xem thêm video: Chân dung nghi phạm bắt cóc con gái của bạn đòi 2 tỷ tiền chuộc.