Mẩu da trong móng tay thi thể nữ giới tố nghịch tử máu lạnh

Theo hồ sơ vụ án, sáng 28/10/2012, sau một ngày không thấy bà Trần Thị T. (58 tuổi, trú tại thôn Trung Hậu, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đi chợ, người thân và hàng xóm tới tìm thì thấy nhà đóng cửa im ỉm. Linh cảm có chuyện chẳng lành, người thân bắc thang trèo qua tum ngôi nhà 2 tầng để vào kiểm tra. Tại giường ngủ, mọi người rụng rời chân tay khi phát hiện thi thể bà T. nằm bất động, mặt và cổ có nhiều dấu vết.Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Lục Nam phối hợp cùng các phòng ban nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương có mặt. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra xác định, nạn nhân tử vong do ngạt thở vì bị bóp cổ. Dấu vết trên tử thi cho thấy, khi sự việc xảy ra có sự vật lộn, giằng co giữa hung thủ và nạn nhân. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định thành lập Ban chuyên án để đấu tranh, làm rõ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tại hiện trường, lực lượng chức năng không bỏ sót dù chỉ là dấu vết nhỏ nhất. Mặt khác, các mối quan hệ trong gia đình, lẫn ngoài xã hội của nạn nhân được các điều tra viên thu thập thông tin một cách toàn diện. Nạn nhân được hàng xóm, láng giềng đánh giá là người hiền lành, niềm nở, chịu thương, chịu khó và chưa làm mất lòng ai bao giờ. Các cán bộ điều tra chuyển hướng qua mối quan hệ của nạn nhân với người thân. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Được biết, do chồng mất sớm, một mình bà T. sáng khuya chạy chợ, gồng gánh nuôi dạy đàn con thơ. Nạn nhân vốn làm nghề thu mua cóc rồi mang đi bán khắp nơi để kiếm lời. Trong số những người con, Bùi Hoàng Tùng (SN 1981) là đứa con được bà T. dành cho rất nhiều tình cảm. Thậm chí, sau khi lấy vợ, bà T. còn đứng ra lo toan việc xây nhà cho Tùng. Tuy nhiên, đáp lại tình cảm của mẹ, Tùng chỉ ham chơi, nhác làm rồi lún chân vào ma túy. Nghĩ về cậu con trai nhiều tật xấu, bà T. luôn cảm thấy trăn trở, buồn phiền. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Do nhà ở gần, Tùng thường được bà T. nhờ để chở cóc đi các nơi bán. Tuy vậy, do ham chơi, nhiều lúc Tùng bớt xén tiền hàng khiến bà T. bức xúc, chửi mắng. Có lẽ vì vậy mà Tùng luôn hậm hực, cho rằng bị mẹ phân biệt, đối xử. Lập tức Tùng được cơ quan công an mời lên để lấy lời khai. Tại đây, Tùng một mực khẳng định mình không liên quan tới cái chết của bà T. đồng thời đưa ra nhiều chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, các điều tra viên phát hiện trên cổ Tùng có những vết xước như bị người khác cào. Lý giải về thương tích này, Tùng cho biết mình bị một người phụ nữ trẻ tuổi trong thôn gây ra. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Trong quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng thu được mẫu da trong móng tay của nạn nhân. Đây được xác định là tình tiết cực kì quan trọng, chìa khóa để mở toang cánh cửa phá án. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định mẫu da thu trong móng tay nạn nhân hoàn toàn trùng khớp với mẫu da của Bùi Hoàng Tùng. Trước chứng cứ đầy sức nặng trên, biết không thể chối cãi, Tùng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận, ngày 21/10/2012, Tùng đi xe máy chở cóc đến Hải Dương bán, sau đó về đưa tiền cho mẹ. Bà T. đếm thấy thiếu 200 nghìn đồng và cho rằng Tùng đã lấy số tiền trên nên mắng chửi. Hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Từ hôm đó Tùng không đi chở hàng cho bà T. nữa. Tùng cho rằng, trước đó, bà T. đã đối xử lạnh nhạt và có thái độ phân biệt vì mình nghiện ngập. Từ sự thù tức đó, Tùng nảy sinh ý định xuống tay sát hại mẹ đẻ. Khoảng 23h ngày 26/10, Tùng đi bộ từ nhà mình tới nhà bà T. Khi đến nơi, thấy cổng bên trong đã khóa, Tùng nhảy qua hàng rào vào sân. Quan sát thấy các cửa đã đóng kín, trong nhà không có điện. Tùng tìm cách đột nhập vào nhà. Sau đó Tùng đến đầu giường nơi bà T. đang ngủ. Thấy như có người vào nhà, bà T. hỏi giọng ngái ngủ: "Ai đấy?". Ngay lúc đó, Tùng lao lên giường dùng hai tay bóp mạnh vào cổ bà T.. Bà T. kêu lên: "H. ơi! Tùng ơi!". Song Tùng vẫn không buông tha khiến bà T. giãy giụa và dùng tay cào cấu làm Tùng bị xước da cổ và mặt. Tùng xiết cổ bà T. và giữ trong 5 phút thì bỏ tay ra. Biết bà T. đã chết, Tùng kéo chăn đắp lại cho bà như đang nằm ngủ. Tùng lục lọi và lấy 5,7 triệu đồng của bà T. rồi trở về nhà tắm rửa như không có chuyện gì xảy ra. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Sau đó Tùng gọi cho bạn gái, người cùng xã và dặn: "Nếu có ai gọi đến hỏi vết xước trên cổ anh thì nói rằng do em cào nhé". Tháng 12/2012, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên xét xử lưu động tại xã Lan Mẫu để xét xử Bùi Hoàng Tùng về tội "Giết người", "Cướp tài sản". Tùng bị tòa tuyên phạt mức án tử hình (tổng hình phạt cho cả 2 tội danh). >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.

