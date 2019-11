Hà Nam: Một bị can tử vong trong quá trình tạm giam

(Kiến Thức) - Một bị can đã tử vong trong thời gian bị tạm giam để điều tra hành vi môi giới mại dâm người dưới 16 tuổi. Gia đình nghi ngờ cái chết của bị can này có nhiều bất thường. Sự thật thế nào?

Chiều ngày 22/11, trao đổi với PV Kiến Thức, Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam xác nhận vụ việc bị can Đặng Thanh Tùng (SN 1993, trú tại tổ 10, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) tử vong trong quá trình tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam vào ngày 21/11.



“Bị can Đặng Thanh Tùng bị tạm giam để điều tra tội môi giới mại dâm đối với người dưới 16 tuổi”, Đại tá Trung nói và cho biết, ngay khi xảy ra vụ việc, ngày 21/11, Cơ quan pháp y của Bộ Công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong trong quá tình tạm giam.

Gia đình bị can Đặng Thanh Tùng cho biết, ngày 21/11, gia đình anh Tùng nhận được thông tin anh Tùng đã tử vong trong thời gian bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam. Khi gia đình đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam thì anh Tùng đã tử vong. Thời điểm ấy trên thi thể anh Tùng có nhiều vết bầm, thâm tím trên vùng ngực và một số bộ phân trên cơ thể.

Gia đình bị can đau đớn trước thông tin vụ việc trên.

Theo gia đình bị can Tùng, anh Tùng là lái xe taxi. Khoảng 23h ngày 21/9, anh Tùng có chở khách đi 10 phút sau đó quay về nhà, đến 23h30 cùng ngày, anh Tùng bị cơ quan Công an đưa đi và không quay về. Sau đó, gia đình nhận được thông báo về việc anh Tùng có liên quan đến vụ môi giới mại dâm. Trước khi bị bắt giữ, anh Tùng hoàn toàn khỏe mạnh.

Liên quan thông tin trên, thông tin từ phía công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự của công an tỉnh đã bắt giữ bị can Đặng Thanh Tùng vào ngày 22/9 để điều tra về tội môi giới mại dâm người dưới 16 tuổi.

Sau khi cơ quan pháp y khám nghiệm tử thi , đến gần 8h sáng ngày 22/11, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh Đặng Thanh Tùng cho gia đình về mai táng theo phong tục địa phương.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ...