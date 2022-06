Hà Nam: Bắt 'nữ quái' 9 tiền án, vừa ra tù lại 'quen đường cũ'

Ngày 20/6, Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cho biết vừa phối hợp với lực lượng Công an ở một số xã vây bắt đối tượng Nguyễn Thị Phượng (SN 1979, trú tại thôn 1, xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân) đặc biệt nguy hiểm, đã có 9 tiền án.

Nguyễn Thị Phượng tại cơ quan Công an.

Theo điều tra của cơ quan Công an, ngày 7/6, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Lý Nhân nhận được trình báo của anh Đinh Đức Sơn (SN 1998, trú tại thôn 2, xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân) về việc anh Sơn bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 pro max 128GB trị giá khoảng 30.000.000 đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Nhân Khang, Công an xã Nhân Nghĩa, Công an huyện Lý Nhân phát hiện, đấu tranh làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Thị Phượng. Phượng là đối tượng đã từng có 1 tiền án giết người, 1 tiền án cướp tài sản và 7 tiền án trộm cắp tài sản, mới ra tù quay về địa phương.

Sau khi điều tra và bắt giữ đối tượng, cơ quan Công an thu giữ tang vật bao gồm 1 điện thoại iphone 13 pro max 128GB, 1 xe mô tô nhãn hiệu Wave, BKS: 90H2 - 6691, 1 mũ bảo hiểm, 1 áo chống nắng.

Hiện, vụ bắt 'nữ quái' 9 tiền án, vừa ra tù lại trộm cắp ở Hà Nam đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.