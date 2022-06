Hải Dương: Nữ quái U60 tàng trữ, mua bán ma túy trước cổng nhà

Chiều tối 16/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cùng ngày, Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Kim Liên (sinh năm 1966, HKTT tại thôn Thái An, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đặng Thị Kim Liên tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 13/6, Đặng Thị Kim Liên bị Tổ công tác của đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma tuý Công an huyện Tứ Kỳ bắt quả tang đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy ngay trước cổng nhà riêng.

Tại thời điểm bị phát hiện, đối tượng đang cầm theo một hộp hình trụ, bên trong chứa 39 gói giấy chứa chất bột màu trắng và 3 cục bột đựng trong túi nilon với tổng khối lượng là 3,267 gam.

Tang vật vụ án.

Tại cơ quan Công an, Liên khai nhận toàn bộ số tang vật bị thu giữ đều là heroin mà đối tượng cất giấu với mục đích để bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tứ Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ.

