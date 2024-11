Tìm thấy chủ nhân xe ô tô bị cháy rụi ở đèo Con Ó

Tối 15/11, một lãnh đạo UBND xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm được tài xế trong vụ xe ô tô cháy rụi ở đèo Con Ó.



Được biết, chủ nhân chiếc xe nói trên là anh N.M.H (42 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM).

Theo anh N.M.H cho biết, vào khoảng 22h45’ ngày 14/11, anh H. lái xe từ huyện Đạ Tẻh lên TP Bảo Lộc qua đường DT 725, khi đến khu vực chân đèo Con Ó thì thấy mệt nên dừng xe, ngả ghế ra nằm nghỉ.

Hiện trường vụ việc.

Trong lúc nằm nghỉ, anh H đã hút thuốc khiến tàn thuốc rơi ra ghế và bốc cháy.

Lúc này, anh H hoảng sợ, nhảy ra khỏi xe nhưng không may rơi xuống vực bên cạnh.

Đến chiều ngày 15/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy anh H và đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đã đưa tin, sáng ngày 15/11, sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Đạ Tẻh phối hợp với phòng nghiệp vụ - Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường để điều tra chiếc xe ô tô Huyndai Custin đời 2024 biển số 51L-05742 bị cháy rụi, nằm dưới khu vực chân đèo Con Ó. Đồng thời, công an đã huy động lực lượng tìm tài xế lái chiếc xe nói trên.

