“Nữ quái” vẽ đất dự án, lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Ngày 15/11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Giáp Thị Thu Hà (SN 1989, tổ 1, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long) để điều tra về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.



Tháng 8/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn của nhiều người dân trên địa bàn thành phố Hạ Long tố giác Giáp Thị Thu Hà có hành vi lừa đảo bằng hình thức huy động tiền đầu tư bất động sản, sau đó chiếm đoạt.

Giáp Thị Thu Hà tại cơ quan công an.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2021, trong thời gian Giáp Thị Thu Hà là cộng tác viên kinh doanh bất động sản của Công ty Cổ phần phát triển bất động sản An Thịnh.

Tại đây, Hà quen biết với nhiều khách hàng thường xuyên mua bán, kinh doanh bất động sản. Khi biết tâm lý của khách hàng muốn đầu tư, “đón sóng” trong tình hình thị trường kinh doanh bất động sản đang sôi động, Hà đã nại ra thông tin một số thửa đất dự án trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, huy động các khách hàng, người quen góp tiền đưa cho Hà để “lướt sóng” đặt cọc mua đất, sau đó bán lại để hưởng tiền chênh lệch giá đất.

Do tin tưởng nên nhiều người đã chuyển tiền cho Hà để đầu tư kinh doanh. Đến nay, Hà đã lừa đảo, chiếm đoạt khoảng gần 20 tỷ đồng .

Cơ quan CSĐTCông an tỉnh Quảng Ninh thông báo, đề nghị những ai là bị hại liên hệ Điều tra viên Ngô Quốc Tới, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh (SĐT: 0912.060.292) để được giải quyết theo quy định.

