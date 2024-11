Quảng Nam: Phát hiện đối tượng ma túy tàng trữ tiền giả

Trước đó, trong quá trình nắm tình hình, quản lý địa bàn, sáng 8/11, Tổ công tác Công an thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình tiến hành kiểm tra hành chính khu nhà trọ của ông N.V.H (SN 1978, trú khối phố 4, thị trấn Hà Lam).

Tại đây, Tổ công tác phát hiện phòng trọ của Võ Tấn Vũ (SN 1998, trú thị trấn Hà Lam) có 3 đối tượng đang lưu trú tại đây gồm Vũ, Nguyễn Xuân Hạ (SN 2004), Nguyễn Văn Lưu (SN 2004, cùng trú thị trấn Hà Lam) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành mời về làm việc.

Tâm (trái) và Quang cùng số tiền giả bị thu giữ

Tiến hành test nhanh ma túy cho kết quả cả 3 đối tượng trên đều dương tính. Các đối tượng thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào tối 7/11 của mình.

Điều tra mở rộng, Công an thị trấn Hà Lam phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Thăng Bình xác định, Hồ Xuân Tâm (SN 1998, trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) là đối tượng bán ma túy cho các đối tượng trên để sử dụng. Công an đã triệu tập đối tượng làm việc, đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, Tâm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Quá trình làm việc, cơ quan điều tra phát hiện Tâm cất giữ trong người số tiền 1,3 triệu đồng gồm: 11 tờ tiền polymer mệnh giá 100.000 đồng, 1 tờ tiền polymer mệnh giá 200.000 đồng có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành truy vấn, Tâm thừa nhận số tiền trên là giả, Tâm cất giữ để sử dụng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an huyện Thăng Bình bắt giữ thêm đối tượng Bùi Vinh Quang (SN 1993, cùng trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình). Công an thu giữ trong người của Quang số tiền 1,1 triệu đồng là tiền giả, gồm 2 tờ tiền polymer mệnh giá 200.000 đồng có cùng số seri và 7 tờ tiền polymer mệnh giá 100.000 đồng có cùng số seri.

Các đối tượng khai nhận, nguồn gốc số tiền giả là Quang đặt mua của một đối tượng không rõ lai lịch qua mạng xã hội Facebook, sau đó cho Tâm để sử dụng.

Hiện 2 vụ việc trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

