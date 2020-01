Giang hồ Đồng Nai lộng hành nhưng phải “sun vòi” vì lý do này

"Bàn tay sắt" khiến giang hồ "sun vòi"

Sau khi nhậm chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Vũ Hồng Văn (từ ngày 27/11/2019 đến nay) đã liên tục mở các cuộc tấn công, trấn áp tội phạm, tấn công các tụ điểm ma túy trong quán bar, karaoke...

Đại tá Văn còn đã chỉ đạo xử lý đối với sai phạm của 2 cán bộ là Trung tá Phạm Hải Cảng (Đội trưởng CSGT số 2) và Trung tá Phan Cẩm Tú (Đội phó CSGT số 1) thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai được dư luận quan tâm, bàn luận và ủng hộ.

2 sĩ quan trên bị tạm đình chỉ từ ngày 6/12 đến ngày 6/2/2020. Trong thời gian này, sẽ điều chuyển họ về Phòng Cảnh sát cơ động (PK20). Sự kiên quyết ấy bước đầu cho thấy hiệu quả, khi guồng máy vận hành nghiêm túc hơn. Dư luận hy vọng không chỉ ở Đồng Nai mà tất cả các địa phương cũng đều như vậy: Kiên quyết xử lý sai phạm, cũng chính là để đề cao thái độ phục vụ nhân dân.

Không những vậy, đại tá Vũ Hồng Văn, vừa ký quyết định điều động 53 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đội thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt về nhận nhiệm vụ ở các huyện và TP Long Khánh.

Công an Đồng Nai đã tiếp nhận 400 cảnh sát cơ động từ Bộ Công an để trấn áp tội phạm. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Theo đó, 53 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đội thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh sẽ về nhận nhiệm vụ ở các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú và TP Long Khánh.

Từ việc điều động này, nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, chiến sĩ sẽ do chỉ huy công an các huyện, TP nêu trên phân công. Các cán bộ, chiến sĩ này có thể nhận nhiệm vụ về các phường, xã hoặc các đội.

Việc điều động này được thực hiện sau khi đã có sự rà soát về chuyên môn cũng như các tiêu chí để phân công phù hợp. Các lãnh đạo cấp phòng, đội thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh cũng đang được rà soát, tiếp tục điều động nhận các nhiệm vụ mới theo quy định.

Được biết, với tính chất phức tạp về tình hình hoạt động của nhiều tội phạm ở Đồng Nai. Qua đó, ngày 15/1/2020, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa nhận bàn giao 400 cảnh sát cơ động từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, thuộc Bộ Công an về địa phương.

Trong đó, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ sắp xếp 200 cán bộ, chiến sĩ bổ sung này thường trực chiến đấu tại đơn vị, nhằm xử lý các tình huống đột xuất cũng như tuần tra vũ trang trên địa bàn. 200 quân còn lại sẽ được bố trí tại các đơn vị trực thuộc công an tỉnh và công an các huyện, TP để hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự khu vực.

Việc bổ sung này được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an về mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm , đảm bảo an ninh trật tự trên toàn quốc. Dự kiến, 400 cảnh sát cơ động sẽ hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ đến hết tháng 2/2020.

Cận cảnh công an vây bắt đại ca giang hồ phố Núi