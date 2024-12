Bộ Công an thông tin về vi phạm tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Chiều 26/12, Bộ Công an tổ chức Họp báo thường kỳ, thông báo tình hình kết quả công tác công an Quý IV năm 2024, do Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an chủ trì.

Bộ Công an đang quyết liệt tổ chức điều tra các vụ tham nhũng

Tại buổi họp báo, Bộ Công an đã thông tin đến báo chí một số vụ án lớn, đang được dư luận quan tâm như vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; vụ án xảy ra tại Công ty Hưng Thịnh,vụ án xảy ra tại dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, Nghệ An.

Đây là các vụ án về tham nhũng, lãng phí mà Bộ Công an đang quyết liệt tổ chức điều tra theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về chống lãng phí gắn với phòng chống tham nhũng, tiêu cực, theo tinh thần Nghị quyết 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí. Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục triển khai rà soát toàn bộ các dự án, cụm dự án xảy ra lãng phí, chậm tiến độ kéo dài hoặc không triển khai được để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại họp báo, Thượng tá Vũ Thanh Tùng- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thông tin với báo chí về xử lý vụ việc liên quan quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba).