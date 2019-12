Bộ Công an vào cuộc thanh tra vụ CSGT Đồng Nai tố sếp bảo kê xe quá tải

Liên quan đến vụ “CSGT tố lãnh đạo CSGT tỉnh Đồng Nai bảo kê xe quá tải” như đã thông tin, ngày 11/12, thanh tra Bộ Công an đã chính thức vào cuộc và công bố quyết định thanh tra các nội dung tố cáo của CSGT đơn vị tố cáo sếp bảo kê xe quá tải, không được nhận tiền trực lễ tết, tiền trực đêm gây xôn xao dư luận.

Theo đó, chiều cùng ngày, thanh tra Bộ Công an đã đến Công an tỉnh Đồng Nai công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài chính và công vụ ở Phòng CSGT để làm rõ thông tin báo chí nêu việc CSGT tố cáo sếp.

Hình ảnh vụ CSGT tố lãnh đạo bảo kê xe quá tải. Ảnh: IT

Cụ thể, thanh tra các nội dung liên quan đến việc 2 CSGT cung cấp clip, tố cáo nhiều CSGT không được nhận tiền trực lễ tết, tiền trực đêm và việc lãnh đạo đội CSGT can thiệp vào các tổ tuần tra kiểm soát giao thông để "bảo kê xe quá tải" trên quốc lộ 20…

Trước đó, ngày 6/12, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định tạm đình chỉ công tác với trung tá Phạm Hải Cảng - đội trưởng Đội CSGT số 2 và trung tá Phan Cẩm Tú - đội phó Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh này vì có liên quan đến việc bị tố bảo kê xe quá tải.

Quyết định này do đại tá Vũ Hồng Văn - tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ký. Trung tá Cảng và trung tá Tú bị đình chỉ công tác 2 tháng. Trong quá trình tạm đình chỉ công tác, ông Cảng và Tú tạm thời được đưa về phòng cảnh sát cơ động Công an Đồng Nai (PK20) chứ không ở phòng CSGT.

Đai tá Vũ Hồng Văn - tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ký quyết định tạm đình chỉ 2 lãnh đạo CSGT bị tố bảo kể xe quá tải. Ảnh: IT

Lý do tạm đình chỉ công tác dựa trên kết quả xác minh ban đầu của tổ thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai về các dấu hiệu vi phạm quy trình công tác, xử lý xe quá tải mà báo chí phản ánh từ nội dung tố cáo của 2 CSGT.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, trung tá Cảng và trung tá Tú xác nhận giọng nói can thiệp cho thả xe quá tải mà người tố cáo cung cấp là của chính mình.

Như đã thông tin, ngày 23/11, trên các phương tiện truyền thông lan tin 2 CSGT của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt (PC08) Công an tỉnh Đồng Nai gửi đơn tố giác lãnh đạo đội và phòng có hành vi “bảo kê”, can thiệp quá trình xử lý vi phạm giao thông, không cho xử lý xe quá tải...

Các CSGT này đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật từ trung ương đến địa phương vào cuộc làm rõ sai phạm của các lãnh đạo cấp đội, cấp phòng.

Hình ảnh vụ việc.

Những người tố giác còn cung cấp nhiều clip ghi lại âm thanh, hình ảnh cho thấy khi CSGT đang xử lý xe quá tải trên QL 20, QL1 thì có cuộc gọi qua lại được xác định là với lãnh đạo đội tuần tra giao thông. Nội dung qua đoạn thoại có các câu như: “Xe đã gửi đội”, “Xe của sếp lớn”, “Xe này gửi một tháng mấy triệu đó mà”, “Thôi cho đi”…

Các đoạn hình ảnh, âm thanh ghi lại cũng cho thấy có rất nhiều xe bị chặn lại nhưng một lúc sau khi có các cuộc điện thoại, tài xế lên xe chạy đi. Những người tố giác còn cho biết, khi có ý kiến về việc bảo kê như trên, họ đã bị điều chuyển công tác.

Chiều 25/11, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã chỉ đạo, giao Thanh tra Bộ Công an và một số đơn vị chức năng của Bộ Công an kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin báo chí phản ánh; báo cáo lãnh đạo Bộ Công an trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương xác minh, phối hợp, xử lý vấn đề này. Nếu phát hiện cán bộ, chiến sĩ sai phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và quy định của lực lượng Công an nhân dân.