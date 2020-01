“Điểm nóng” Đồng Nai phức tạp thế nào phải tăng viện 400 CSCĐ?

Tỉnh Đồng Nai được coi là điểm nóng của các loại tội phạm như băng nhóm có tổ chức, tội phạm liên quan tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cướp đất, tổ chức đánh bạc, tụ điểm phức tạp về ma túy, tàng trữ mua bán pháo trái phép; đua xe…

Sau khi nhậm chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Vũ Hồng Văn (từ ngày 27/11/2019 đến nay) liên tục mở các cuộc tấn công, trấn áp tội phạm, tấn công các tụ điểm ma túy trong quán bar, karaoke...

Đơn cử như ngày 8/12/2019, Công an tỉnh Đồng Nai đã bất ngờ ập vào quán bar COSMO nằm ở tầng 4 của khách sạn Central Park (đóng trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) và phát hiện hàng trăm đối tượng đang tụ tập có biểu hiện sử dụng chất ma túy. Hay "Truy quét đua xe trái phép ở trận chung kết Seagames 30".

Công an Đồng Nai đã tiếp nhận 400 cảnh sát cơ động từ Bộ Công an để trấn áp tội phạm. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Mới đây nhất, là vụ "Bắt khẩn cấp 14 đối tượng trong đường dây tín dụng đen gây náo loạn bệnh viện", chiều ngày 21/12/2019, đối tượng Đặng Quang Toàn (biệt danh Toàn đen, 38 tuổi ngụ TP Biên Hòa) cùng vợ và 12 đối tượng khác bất ngờ xông vào Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước để uy hiếp rồi khống chế bác sĩ Nguyễn Thế Thử, Giám đốc bệnh viện này đòi nợ số tiền nợ hơn 500 triệu đồng. Toàn hành hung ông Thử và cướp 1 cục tiền từ ngăn kéo của ông.

Đại tá Vũ Hồng Văn đã huy động hơn 100 chiến sĩ cảnh sát đã có mặt kịp thời, bắt giữ nhóm đối tượng trên, khám xét nơi ở của các đối tượng và thu giữ nhiều tài liệu, tiền liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Với tính chất phức tạp về tình hình hoạt động của nhiều tội phạm ở Đồng Nai. Qua đó, ngày 15/1/2020, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa nhận bàn giao 400 cảnh sát cơ động từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, thuộc Bộ Công an về địa phương.

Trong đó, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ sắp xếp 200 cán bộ, chiến sĩ bổ sung này thường trực chiến đấu tại đơn vị, nhằm xử lý các tình huống đột xuất cũng như tuần tra vũ trang trên địa bàn. 200 quân còn lại sẽ được bố trí tại các đơn vị trực thuộc công an tỉnh và công an các huyện, TP để hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự khu vực.

Việc bổ sung này được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an về mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên toàn quốc. Dự kiến, 400 cảnh sát cơ động sẽ hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ đến hết tháng 2/2020.

Hiện tại, hỗ trợ việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh Đồng Nai còn có Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ và Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP HCM - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an.

