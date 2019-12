Một tháng về Đồng Nai, đại tá mũ cối Vũ Hồng Văn trấn áp băng đảng, tụ điểm nào?

Nhận được tin báo về vụ đòi nợ và gây rối tại Bệnh viện Tâm Hồng Phước đêm ngày 21/12, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - đại tá Vũ Hồng Văn đã điều động hơn 100 cảnh sát phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ (Bộ Công an) bao vây, phong tỏa bệnh viện.

Qua đấu tranh, đến 2h ngày 22/12, công an đã dẫn giải 14 đối tượng lên xe chuyên dụng chở về đồn cảnh sát. Một số đối tượng sau đó được cảnh sát chở đến nhà riêng để khám xét. Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Qua làm việc với cơ quan điều tra, ông Nguyễn Thế Thử, Giám đốc Bệnh viện Tâm Hồng Phước khai nhận vừa qua ông có vay của vợ chồng Đặng Quang Toàn (38 tuổi, ngụ tại thành phố Biên Hòa) số tiền 550 triệu đồng. Thời gian gần đây, vợ chồng Toàn yêu cầu ông Thử phải trả tiền phạt và tiền lãi lên đến 25 triệu đồng/ngày nhưng ông Thử không trả nên mới xảy ra sự việc trên.

Các đối tượng bị cơ quan chức năng nhanh chóng bắt giữ.

Sự việc đã gây chấn động dư luận về mức độ manh động của những tay anh chị đòi nợ thuê, nỗi khiếp đảm của nhiều người dân và trở thành vấn nạn nhức nhối của xã hội.

Song, dư luận cũng bày tỏ sự vui mừng, tin tưởng vào lực lượng thực thi công vụ. Đặc biệt là từ khi có đại tá Vũ Hồng Văn về làm Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai. Hàng loạt vụ án, hàng loạt băng nhóm đã được đích thân giám đốc công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp chỉ đạo, triệt phá. Và vụ vây bắt các đối tượng khống chế Giám đốc bệnh viện Tâm Hồng Phước chỉ là một trong số nhiều vụ như thế.

Đơn cử như trước đó, đêm 7/12 và rạng sáng 8/12, nhiều nhóm trinh sát hình sự, Cảnh sát cơ động của Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt đột kích Bar Cosmo, bar VIC Beer Club và Karaoke Tuấn Thảo.

Đây là các tụ điểm có tiếng trên địa bàn TP Biên Hòa, Long Khánh và huyện Long Thành mà dân chơi ma túy tìm đến “bay”. Những quán bar này đã tồn tại trong một thời gian dài, gây tâm lý bất an trong dân.

Tại thời điểm kiểm tra, có hàng trăm nam nữ đang “bay” theo tiếng nhạc, trên bàn và dưới gầm bàn, nhiều viên dạng thuốc, gói chất bột màu trắng được phát hiện. Công an bắt quả tang bảy người về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kiểm tra nhanh số người có mặt tại các quán nêu trên, 162 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy. Các lực lượng chức năng đã thu giữ 48 bịch ma túy đá, sáu gói chất bột màu trắng, 165 viên dạng thuốc, một cân tiểu ly, 22 dụng cụ hút shisha.

Hình ảnh vị đại tá đội mũ cối trực tiếp chỉ huy phá án trở nên quen thuộc với người dân.

Việc đại tá Vũ Hồng Văn liên tục mạnh tay trấn áp tội phạm được dư luận hết sức ủng hộ.

Đại tá Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên, từng là Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Tháng 6/2018, đại tá Vũ Hồng Văn được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thay thiếu tướng Trần Kỳ Rơi nghỉ hưu. Khi đương nhiệm chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đại tá Văn đã trực tiếp ra hiện trường, chỉ đạo phá hàng chục vụ án lớn, phức tạp.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - đại tá Vũ Hồng Văn.

Đại tá Vũ Hồng Văn được điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trong thời điểm tỉnh này có nhiều lùm xùm tiêu cực trong ngành Công an, gần đây nhất là thông tin một số cán bộ CSGT tỉnh Đồng Nai tố cáo cấp trên can thiệp vào quy trình xử lý vi phạm, "bảo kê" xe quá tải, bên cạnh đó có sự "ăn chặn" tiền phụ cấp.

Cách đây khoảng 2 tháng, ông Huỳnh Tiến Mạnh bị kỷ luật cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và nhiều phó giám đốc bị kỷ luật. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Xuân Thao, 42 tuổi, trưởng Phòng Tham mưu, Cục An ninh đối ngoại, làm phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Công an Đồng Nai vây bắt "trùm" tín dụng đen cố thủ tại bệnh viện Tâm Hồng Phước