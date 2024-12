Bắt giam đối tượng lập tài khoản facebook để bán 'thuốc lá cười'

Ngày 26/12, Công an TP Đà Nẵng thông tin, sau 12 giờ ra quyết định truy tìm, công an đã bắt giữ được Nguyễn Hữu Thiện khi đang lẩn trốn tại 1 địa điểm thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 24/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Hữu Thiện vì nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật bị thu giữ (ảnh CA)

Sáng 25/12, trong lúc tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu phát hiện Thiện đang lẩn trốn trại gần khu chung cư Bầu Tràm nên tiến hành đưa Thiện về bàn giao cho Công an quận Sơn Trà tiếp nhận, xử lý.

Tại cơ quan công an, Thiện khai nhận, khoảng đầu tháng 3/2024, Thiện lập trang Facebook mang tên Cigarnix. Đây là một loại thuốc lá có trộn chất ma túy, chất gây nghiện, còn gọi là “thuốc lá chill”, “thuốc lá cười”. Thiện sử dụng số điện thoại 0334.022022 để rao bán loại thuốc lá này cho người dùng. Sau khi có khách hàng đặt mua, Thiện sẽ hẹn khách để giao và thu tiền kiếm lời.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thiện (ảnh CA)

Ngày 10/5, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Sơn Trà phát hiện hành vi của Thiện nên tiến hành các biện pháp điều tra. Trong quá trình điều tra, thu thập thông tin, tài liệu, Nguyễn Hữu Thiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, thời gian gần đây, có rất nhiều loại hoạt chất, ma túy mới được đưa ra thị trường “chợ đen” với các tên gọi như “nấm hướng thần”, “thuốc lá thơm”, “chè bay”, “kẹo vương miện” hay “đông trùng hạ thảo” - gây hiểu nhầm với một loại thảo dược quý. Loại “đông trùng hạ thảo” này được trộn với ketamin và một số hoạt chất gây nghiện khác.

Bọn tội phạm đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn mới để quảng bá rộng rãi các chất kích thích này trên mạng xã hội, nhất là hướng đến giới trẻ, học sinh, sinh viên.

Qua vụ việc này, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn nữa tới tinh thần, thái độ, sinh hoạt hằng ngày của con cái. Khi thấy các biểu hiện như sa sút học hành, rối loạn hành vi, thì cha mẹ phải có động thái can thiệp. Bởi khi các cháu đã “dính” vào các chất ma túy nói trên, người sử dụng không chỉ đứng trước nguy cơ loạn thần mà có thể phạm tội, gây án.

Bản thân các bạn trẻ cũng cần đề cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn, hành vi của các đối tượng muốn đánh vào tâm lý kích thích tính tò mò, khuyến mãi dùng thử rồi nghiện; tránh xa sự cám dỗ, lôi kéo ăn chơi, đả kích của bạn bè; không dùng thử các chất kích thích dù chỉ một lần, dưới mọi hình thức...

>>> Mời độc giả xem thêm video TP HCM: Triệt phá đường dây ngụy trang 42kg ma túy trong cặp học sinh: