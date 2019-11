Đồng Nai có Tân giám đốc Công an tỉnh 43 tuổi

Đại tá Vũ Hồng Văn (người bên trái) thời điểm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tháng 6/2018.

Sáng nay 27/11, tại Hội trường, với sự có mặt của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo công an các huyện, thành phố và các phòng nghiệp vụ, lãnh đạo Bộ Công an đã chính thức công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk- giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.