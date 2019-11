Gian lận thi cử THPT Quốc gia 2018 ở Sơn La: Hàng loạt cán bộ, lãnh đạo bị kỷ luật

Danh sách 83 cán bộ đảng viên bị thi hành kỷ luật gồm:

Đảng viên vi phạm là cán bộ lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị, phòng, ban ở các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La gồm: ông Đỗ Kim Quang - Giám đốc VNPT Sơn La, mức cảnh cáo; ông Vì Quyền Chứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, mức khiển trách; bà Đinh Thị Thu Hiền - Phó Chánh văn phòng tỉnh ủy Sơn La, mức khiển trách; ông Ngô Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, mức khiển trách; ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La, mức cảnh cáo; ông Lê Trọng Bình - Phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn La, mức cảnh cáo; ông Đào Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn La, mức khiển trách; ông Phạm Hữu Sơn - Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Sơn La, mức khiển trách; ông Trần Đức Thuận - Phó Chánh thanh tra tỉnh Sơn La, mức khiển trách.

Đảng viên là lãnh đạo tại các phòng, ban ở các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị các huyện, thành phố gồm:

Ông Dương Đức Toàn - Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố Sơn La, mức khiển trách; ông Phạm Ngọc Sơn - Chánh thanh tra Sở GDĐT tỉnh Sơn La, mức cảnh cáo; ông Nguyễn Văn Am - nguyên Trưởng phòng PA03, Công an tỉnh Sơn La, mức khiển trách; ông Nguyễn Minh Khoa - nguyên Phó trưởng phòng PA03, Công an tỉnh Sơn La, mức cảnh cáo; ông Nguyễn Xuân Tuy - Hiệu trưởng trường PTDTNT tỉnh Sơn La, mức khiển trách; ông Lê Quốc Thành - Phó chánh thanh tra Sở GDĐT tỉnh Sơn La, mức khiển trách; ông Hoàng Ngọc Hý - Phó trưởng phòng PA03, Công an tỉnh Sơn La, mức kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm; bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó trưởng phòng PA03, Công an tỉnh Sơn La mức kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm; ông Phạm Xuân Thược - Phó giám đốc Ngân hàng NNPTNT huyện Phù Yên, mức khiển trách; bà Hoàng Thị Thành - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai, mức cảnh cáo; ông Nguyễn Thanh Hải - Phó phòng PC06, Công an tỉnh Sơn La, mức khiển trách; ông Nguyễn Hồng Hà - Trưởng phòng Giáo dục huyện Phù Yên, mức cảnh cáo; ông Bùi Minh Hải - Chi ủy viên, Hạt phó Hạt kiểm Lâm huyện Mai Sơn, mức khiển trách…

Ngoài ra còn có ông Nguyễn Xuân Tuy (Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng THPTDTNT tỉnh Sơn La); Phạm Thị Tuyết Loan (Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng THPTDTNT tỉnh Sơn La); Si Thị Thái (Chi ủy viên Chi bộ 2, Thanh tra sở GD&ĐT tỉnh Sơn La); Nguyễn Quốc Chiến (Ủy viên BCH, Bí thư Chi bộ trường THPT Tô Hiệu, Thành viên Tổ thư ký chấm thi môn Tự luận).

Đoàn Khánh Duy (Đảng viên chi bộ trường THPT Tô Hiệu, Thành viên Tổ chấm thi môn Tự luận); Nguyễn Trọng Hiệp (Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du, Tổ trưởng Tổ chấm thi số 1 tự luận môn Ngữ văn); Nguyễn Thị Kim Tuyến (Đảng viên, Chi bộ trường THPT Bình Thuận, huyện Thuận Châu, Sơn La, Trưởng bộ môn chấm thi tự luận môn Ngữ văn); Lò Thị Dung (Đảng viên Chi bộ trường THPT Tông Lệnh, huyện Thuận Châu, Giáo viên chấm thi Tự luận môn Ngữ văn); Nguyễn Thị Minh Xen (Đảng viên Chi bộ trường THPT Thuận Châu, huyện Thuận Châu, Giáo viên chấm thi Tự luận môn Ngữ văn).

Nguyễn Thị Thu Giang (Đảng viên Chi bộ trường THPT Chiềng Khương, huyện Sông Mã, Giáo viên chấm thi Tự luận môn Ngữ văn); Kiều Thị Hằng; Vũ Văn Toàn; Mai Thị Hương Giang (đều là (Đảng viên Chi bộ trường THPT Mường Bú, huyện Mường La, giáo viên chấm thi tự luận môn Ngữ văn); Trần Thị Thanh Huyền; Nguyễn Thị Hường (đều là Đảng viên Chi bộ THPTDTNT tỉnh Sơn La, giáo viên chấm thi tự luận môn Ngữ văn); Phạm Thị Hải Vân (Đảng viên Chi bộ sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, Ủy viên, Ban thư ký Hội đồng thi, Thành viên Tổ thư ký chấm thi tự luận môn Ngữ văn)…