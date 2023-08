Giám đốc Sở TNMT An Giang bị bắt: Sai phạm thế nào?

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354, Bộ luật Hình sự.



Cùng bị khởi tố còn có 17 đối tượng khác về các tội “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Các bị can bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 và các đơn vị có liên quan.

Ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

Giám đốc Sở T&MT nhận hối lộ từ tiền khai thác cát lậu

Điều tra cho thấy, Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM) do Lê Quang Bình là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.

Công ty Trung Hậu - Tổng 68 được UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác tổng khối lượng 1.531.200m3 cát để cung cấp cho 4 công trình: Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên; Công trình đường kênh Long Điền A-B và Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Lợi dụng Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, Lê Quang Bình đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác bước đầu xác định là 4.780.894m3 cát, vượt trữ lượng được cấp phép trên 3,2 triệu m3 có trị giá tạm tính khoảng 253 tỷ đồng, bỏ ngoài sổ sách không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính đối với số cát khai thác vượt giấy phép này.

Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lời bất chính, Lê Quang Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn đầu vào khống hợp thức nguồn gốc cát. Số tiền thu được, Bình sử dụng chi cho một số cán bộ cơ quan chức năng trong đó chi cho Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của Lê Quang Bình, Nguyễn Việt Trí và các cá nhân có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 18 đối tượng về 5 tội danh.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, hiện khu mỏ cát do Công ty Trung Hậu – Tổng 68 khai thác tại An Giang đang bị dừng hoạt động và giữ nguyên hiện trường để cơ quan công an tiếp tục điều tra những hành vi vi phạm pháp luật.

Nhiều vi phạm trong cấp phép, khai thác cát ở An Giang

Đáng chú ý, thời điểm trước khi Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam ông Nguyễn Việt Trí, Thanh tra Chính phủ đã công bố thông báo kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều tồn tại, vi phạm trong việc chấp hành pháp luật trong cấp phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh An Giang

Cụ thể, theo kết luận Thanh tra Chính phủ, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát và việc cấp phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh An Giang còn một số hạn chế, vi phạm, dẫn đến số tiền cần thu nộp ngân sách nhà nước đã xác định được là hơn 2,6 tỷ đồng. Ngoài ra, số tiền thuế, phí chưa nộp của 1 tổ chức cần thu nộp ngay vào ngân sách nhà nước là hơn 981 triệu đồng.

Giai đoạn từ tháng 7/2011 -12/2020, UBND tỉnh An Giang cấp 4 giấy phép thăm dò khoáng sản cát sông tại khu vực không đấu giá nhưng không thực hiện thủ tục lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản. Việc này là không đúng quy định tại Nghị định 15/2012/NĐ-CP và Nghị định 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Từ sau ngày 1/7/2011, UBND tỉnh An Giang thực hiện gia hạn đối với 15 giấy phép khai thác cát cấp trước ngày 1/7/2011 là không đúng quy định tại Luật Khoáng sản năm 2010.

Cấp 7 giấy phép khai thác cát thuộc khu vực khoanh định không đấu giá nhưng không xác định phục vụ riêng cho các công trình xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước, công trình khắc phục thiên tai, địch hoạ, công trình hạ tầng giao thông và công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới là không đúng quy định của Chính phủ.

UBND tỉnh An Giang không thu tiền cấp quyền khai thác cát đối với 2 trường hợp gia hạn khai thác cát là không đúng quy định hiện hành về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tổng số tiền cần thu nộp ngân sách nhà nước là hơn 2,6 tỷ đồng.

Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương không thực hiện việc kiểm kê trữ lượng cát tại các mỏ cát lòng sông đã cấp phép, không có biện pháp đảm bảo giám sát chặt chẽ khối lượng cát khai thác thực tế hàng năm tại các mỏ được cấp phép.

Cục Thuế và Sở TNMT tỉnh An Giang không phối hợp thực hiện đối chiếu khối lượng cát khai thác của tổ chức được cấp phép khai thác cát giai đoạn 2015 - 2020 là không đúng quy định trong việc quản lý hoạt động khai thác tài nguyên. Có trường hợp doanh nghiệp khai thác cát kê khai nộp thuế với cơ quan thuế không đúng khối lượng cát thực tế đã báo cáo với Sở TNMT.

Các đơn vị được cấp phép khai thác cát thuộc dự án "Chỉnh trị dòng chảy nhằm hạn chế sạt lở bờ sông Hậu, bảo vệ đô thị TP Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu" khai thác chậm tiến độ, công suất đạt thấp so với giấy phép xác định.

Trong đó, có 1 tổ chức được cấp phép khai thác với diện tích nhỏ hơn nhiều so với diện tích được Bộ TNMT phê duyệt tại dự án, không đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu của dự án nhưng cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương không có biện pháp kiểm tra, đôn đốc hoặc xử lý theo quy định.

Đến thời điểm thanh tra (tháng 6/2022), Hợp tác xã khai thác cát Chợ Mới còn nợ thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường với số tiền hơn 981 triệu đồng nhưng Cục Thuế tỉnh An Giang chưa có biện pháp xử lý cương quyết để thu nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan chủ yếu là do hiểu và áp dụng quy định pháp luật trong một số trường hợp chưa đầy đủ, chính xác, do công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát còn có mặt yếu kém. Trách nhiệm đối với các hạn chế, vi phạm nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, Giám đốc Sở TNMT giai đoạn 2011 - 2020 và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nhiều cán Sở TNMT An Giang bị khởi tố Trong số 18 bị can bị khởi tố liên quan vụ án trên, có một số bị can là cán bộ Sở TN&MT An Giang bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thành công vụ” gồm: Huỳnh Văn Thái, Trưởng phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang; Trần Văn Hải, Giám đốcTrung tâm Quan trắc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang; các nhân viên Trung tâm Quan trắc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang gồm: Trương Minh Tâm, Thái Thành Quý, Lê Nhựt Trường, Nguyễn Văn Thọ.

