17 lãnh đạo, cán bộ bị khởi tố trong vụ án tại Cục Lãnh sự

1. Tô Anh Dũng (1964) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bị khởi tố ngày 14/4/2022 vì tội "Nhận hối lộ". (Ảnh: Dân việt) 2. Nguyễn Thị Hương Lan (1974) - Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, bị khởi tố ngày 27/1/2022 vì tội "Nhận hối lộ". (Ảnh: Dân việt) 3. Đỗ Hoàng Tùng (1980) - Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, bị khởi tố ngày 27/1/2022 vì tội "Nhận hối lộ". (Ảnh: Dân việt) 4. Lê Tuấn Anh (1982) - Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, bị khởi tố ngày 27/1/2022 vì tội "Nhận hối lộ". (Ảnh: Tiền phong) 5. Nguyễn Mai Anh (1976) - chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ, bị khởi tố ngày 25/7/2022 vì tội "Nhận hối lộ". 6. Lưu Tuấn Dũng (1987) - Phó Phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, bị khởi tố ngày 27/1/2022 vì tội "Nhận hối lộ". (Ảnh: Tiền phong) 7. Nguyễn Tiến Thân (1980) - Chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ, bị khởi tố ngày 18/8/2022 vì tội "Nhận hối lộ". (Ảnh: Dân việt) 8. Ngô Quang Tuấn (1984) - Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải, bị khởi tố ngày 25/7/2022 vì tội "Nhận hối lộ". (Ảnh: Tiền phong) 9. Phạm Trung Kiên (1981) - Chuyên viên Vụ trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế, bị khởi tố ngày 14/4/2022 vì tội "Nhận hối lộ". (Ảnh: Vietnamnet) 10. Bùi Huy Hoàng (1988) - Cán bộ Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, bị khởi tố ngày 25/7/2022 vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. (Ảnh: Tiền phong) 11. Trần Văn Dự (1961) - nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, bị khởi tố ngày 25/7/2022 vì tội "Nhận hối lộ". 12. Vũ Sỹ Cường (1986) - nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, bị khởi tố ngày 25/7/2022 vì tội "Nhận hối lộ". (Ảnh: Vietnamnet) 13. Vũ Anh Tuấn (1979) - nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, bị khởi tố ngày 14/4/2022 vì tội "Nhận hối lộ". 14. Nguyễn Tiến Mạnh (1970) - PGĐ Công ty CP du lịch thương mại Lữ Hành Việt; GĐ Công ty vận tải du lịch Hoàng Long Luxury, bị khởi tố ngày 25/7/2022 vì tội "Đưa hối lộ". (Ảnh: Vietnamnet) 15. Hoàng Diệu Mơ (1980) - TGĐ Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình, bị khởi tố ngày 25/3/2022 vì tội "Đưa hối lộ". (Ảnh: Vietnamnet) 16. Nguyễn Thị Tường Vi (1980) - GĐ Công ty TNHH tư vấn và đầu tư ATA Việt Nam, bị khởi tố ngày 6/5/2022 vì tội "Đưa hối lộ". 17. Nguyễn Thị Dung Hạnh (1972) - GĐ Công ty TNHH G Việt Nam 19, bị khởi tố ngày 6/5/2022 vì tội "Đưa hối lộ". (Ảnh: Vietnamnet)

