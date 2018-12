Giám đốc công an 11 tỉnh, TP sẽ được phong tướng từ 2019

Luật Công an nhân dân (sửa đổi) quy định từ 11/1/2019, giám đốc công an địa phương là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I có trần quân hàm thiếu tướng nhưng số lượng không quá 11.

Tại họp báo ngày 11/12 công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 đạo luật vừa được Quốc hội thông qua, trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết Luật Công an nhân dân (sửa đổi) có hiệu lực thi hành kể từ 1/7/2019.

Riêng các quy định về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cấp tướng có hiệu lực sớm hơn, từ 11/1/2019.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an. Quochoi.vn.

Theo quy định mới, Bộ trưởng Công an có cấp bậc hàm cao nhất là đại tướng, thứ trưởng là thượng tướng với số lượng tối đa là 6 người.



Khác với luật hiện hành, Luật Công an nhân dân (sửa đổi) sẽ hạn chế số lượng trung tướng và thiếu tướng lần lượt là 35 và 157. Trong đó, trung tướng gồm cục trưởng cục đặc biệt và tương đương; giám đốc Công an TP.HCM và Hà Nội.

Thiếu tướng gồm các chức danh trợ lý bộ trưởng, cục trưởng và tương đương, cấp phó của người có cấp hàm trung tướng và giám đốc công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông.

Ngoài ra, phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội , Công an TP.HCM cũng có trần quân hàm là thiếu tướng. Tuy nhiên, số lượng mỗi đơn vị không quá 3 người.

Còn giám đốc công an địa phương không thuộc đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và giám đốc các bệnh viện công an, hiệu trưởng các trường trung cấp công an có cấp bậc hàm cao nhất là đại tá.

Luật cũng quy định niên hạn xét thăng cấp bậc hàm từ đại úy trở lên là 4 năm. Tuổi của sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng cao nhất là 57, trường hợp ngoại lệ theo quyết định của Chủ tịch nước.

Trước đó, tại kỳ họp vừa diễn ra, Quốc hội đã thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi) với gần 86% đại biểu tán thành. Do còn những ý kiến khác nhau về quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan công an nhân dân, đặc biệt là quy định trần cấp hàm thiếu tướng đối với giám đốc công an cấp tỉnh nên Quốc hội đã bỏ phiếu riêng thông qua điều luật này trước khi bấm nút thông qua dự thảo luật.

9 luật vừa được Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố gồm: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Đặc xá, Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Công an nhân dân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.