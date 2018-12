Những kiểu “xuống đường” cổ vũ AFF Cup 2018 sẽ bị CSGT xử nghiêm

Công an TP.HCM đã triển khai phương án đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian diễn ra 2 lượt trận chung kết AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

Ngay trong trận chung kết lượt đi diễn ra vào 19h45 tối nay (11/12), Công an TP đã lên kế hoạch chỉ đạo các phòng ban chức năng, chỉ huy công an một số quận trung tâm triển khai biện pháp bảo vệ ANTT. Công an TP HCM tạo điều kiện cho người dân tham gia cổ vũ chung kết AFF Cup 2018 Việt Nam - Malaysia... Đồng thời, lực lượng Công an TP HCM cũng sẽ xử lý nghiêm những hành vi gây mất ATGT như đua xe, nẹt pô, đốt pháo sáng... Hai lực lượng CSGT, CSCĐ được huy động 100% quân số ứng trực và đề ra kế hoạch phân làn, phân luồng, đảm bảo ATGT, ANTT. Hành vi đốt pháo sáng trên đường phố sẽ bị xử lý nghiêm... Những hành vi sẽ bị CSGT xử lý nghiêm như dùng xe tải chở hàng để chở người... Sử dụng xe 3 bánh để chờ người... Những kiểu "xuống đường" vi phạm giao thông như hình ảnh này sẽ bị lực lượng Công an TP HCM xử lý nghiêm. Theo thống kê của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP HCM, trong 2 đêm mừng chiến thắng vào chung kết AFF Cup 2018 của Đội tuyển Việt Nam, CSGT đã lập biên bản xử phạt 133 trường hợp vi phạm; tạm giữ 81 môtô các loại.

Công an TP.HCM đã triển khai phương án đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian diễn ra 2 lượt trận chung kết AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

Ngay trong trận chung kết lượt đi diễn ra vào 19h45 tối nay (11/12), Công an TP đã lên kế hoạch chỉ đạo các phòng ban chức năng, chỉ huy công an một số quận trung tâm triển khai biện pháp bảo vệ ANTT. Công an TP HCM tạo điều kiện cho người dân tham gia cổ vũ chung kết AFF Cup 2018 Việt Nam - Malaysia... Đồng thời, lực lượng Công an TP HCM cũng sẽ xử lý nghiêm những hành vi gây mất ATGT như đua xe, nẹt pô, đốt pháo sáng... Hai lực lượng CSGT, CSCĐ được huy động 100% quân số ứng trực và đề ra kế hoạch phân làn, phân luồng, đảm bảo ATGT, ANTT. Hành vi đốt pháo sáng trên đường phố sẽ bị xử lý nghiêm... Những hành vi sẽ bị CSGT xử lý nghiêm như dùng xe tải chở hàng để chở người... Sử dụng xe 3 bánh để chờ người... Những kiểu "xuống đường" vi phạm giao thông như hình ảnh này sẽ bị lực lượng Công an TP HCM xử lý nghiêm. Theo thống kê của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP HCM, trong 2 đêm mừng chiến thắng vào chung kết AFF Cup 2018 của Đội tuyển Việt Nam, CSGT đã lập biên bản xử phạt 133 trường hợp vi phạm; tạm giữ 81 môtô các loại.