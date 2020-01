Sài Gòn: Hotboy 9X mang thẻ sĩ quan dự bị buôn ma tuý

(Kiến Thức) - Công an vừa bắt giữ một nhóm thanh niên chuyên mua bán tàng trữ trái phép ma tuý trên địa bàn TP HCM, trong đó có một người mang thẻ sĩ quan dự bị do Bộ tư lệnh quân khu 7 cấp.

mua bán tàng trữ trái phép chất ma tuý trên địa bàn. Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Tri Thức Trẻ) Mới đây, công an quận Bình Tân (TP HCM) cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) vừa triệt phá thành công một nhóm thanh niên chuyêntrên địa bàn.

Nhóm đối tượng này bao gồm: Trần Minh Lương (SN 1990, trú tại quận 5), Nguyễn Ngọc Phú (SN 1991) và Trần Thanh Phi (SN 1991, cùng ngụ quận 6) bị bắt giữ để điều tra về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Cụ thể, sau thời gian theo dõi, lực lượng công an quận Bình Tân phát hiện Lương chuyên mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn và thường giao dịch tại các nhà nghỉ, khách sạn, nơi công cộng.

Chiều 30/12/2019, lực lược chức năng đã phát hiện Lương đi giao ma tuý ở đường số 18B, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân nên ập vào bắt quả tang thu giữ 2 gói ni lông chứa 49,99 gam ma tuý đá.

Sau đó, lực lượng chức năng ập vào một khách sạn ở đường Hoàng Văn Hợp, phường An Lạc A bắt quả tang Phi đang tàng trữ nhiều gói ma tuý cùng hàng chục viên nén ma tuý. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ một thẻ sĩ quan dự bị mang cấp uý do Bộ tư lệnh quân khu 7 cấp đồng thời xác định Phi đang là đảng viên dự bị.

Tối cùng ngày, lực lược công an quận Bình Tân phối hợp với công an phường 11 (quận 6) ập vào căn nhà nằm trên đường Hậu Giang (phường 11) bắt Phú và thu giữ hơn 50 gam ma tuý đá, qua khám xét chỗ ở của Phú công an thu nhiều ma tuý tổng hợp, súng bắn bi, dao tự chế...

Tại cơ quan công an, nhóm này khai số ma túy thu giữ của Lương là mua từ Phú. Để tránh bị phát hiện, hàng không giao trực tiếp mà Phú yêu cầu Lương đến gặp Phi ở khách sạn để lấy. Còn Phú khai ma túy được mua lại của người tên Be (chưa xác định lai lịch) sau khi chuyển tiền, “hàng” được chuyển tới gần Bến xe Miền Tây rồi Phú tới lấy.

Hiện, vụ việc nhóm thanh niên bị bắt do mua bán tàng trữ trái phép chất ma tuý đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.