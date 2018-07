Gây thiệt hại cho Ethanol Phú Thọ, nguyên Tổng Giám đốc PVB bị bắt

Dự án Ethanol Phú Thọ - Ảnh: HÀ DUY

Ngày 29-6, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Vũ Thanh Hà, nguyên Tổng Giám đốc PVB - Công ty cổ phần Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí, để điều tra về tội "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Hành vi của ông Vũ Thanh Hà được xác định xảy ra trong quá trình thực hiện Dự án nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ (Ethanol Phú Thọ).

Theo tài liệu điều tra, Ethanol Phú Thọ là dự án sản xuất ethanol làm nguyên liệu phối trộn tạo xăng sinh học.

Công ty PVB đã khởi công thực hiện dự án này từ tháng 6-2009, trên diện tích 50ha, với vốn đầu tư ban đầu khoảng 1.700 tỉ đồng, sau điều chỉnh lên hơn 2.400 tỉ đồng.

Kết quả điều tra xác định trong hồ sơ chỉ định thầu, chủ đầu tư không yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu.

Ông Vũ Thanh Hà đã ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu TK 05 thuộc dự án Ethanol Phú Thọ mà không tổ chức thẩm định theo quy định.

Bị can này còn ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thực hiện gói thầu KPC cho Liên doanh PVC - Alfa Laval khi chưa có chủ trương đồng ý của hội đồng quản trị (HĐQT), không được HĐQT ủy quyền.

Không những thế, tính đến tháng 10-2014 PVB còn thanh toán cho Liên doanh PVC - Alfa Laval hơn 1,5 tỉ đồng dù chưa có hạng mục nào hoàn thành, bàn giao cho chủ đầu tư.

Tính đến tháng 4-2018, PVB đã chi cho dự án số tiền vay từ ngân hàng là 772 tỉ đồng, thiệt hại tính bằng lãi suất là hơn 600 tỉ đồng.