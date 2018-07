Thu giữ gần 40 khẩu súng, 6.000 viên đạn tại nhà trùm ma túy ở Lóng Luông

An ninh tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La vẫn tiếp tục được thắt chặt, cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường “đại bản doanh” của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân.

Nhiều vũ khí bị thu giữ tại nhà của Nguyễn Văn Tuân - Ảnh: DANH TRỌNG

Sáng 30-6, lực lượng công an tiếp tục tổ chức khám nghiệm hiện trường tại khu nhà mà trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân lẩn trốn nhiều năm qua.

Kể từ khi trùm ma túy Nguyễn Văn Tuân trốn truy nã và dạt về bản Tà Dê sinh sống tiếp tục điều hành đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, đây là lần đầu tiên cơ quan chức năng có thể tiếp cận bên trong "đại bản doanh" ma túy này.

Kết quả kiểm đếm ban đầu, công an tỉnh Sơn La phát hiện và thu giữ 38 khẩu súng các loại gồm AK, Săm pa lếch, Cạc bin, K54, K59…, 8 quả lựu đạn, 15 ống giảm thanh, 14 ống ngắm súng tiểu liên, 31 hộp tiếp đạn các loại bên trong chứa đầy đạn, hơn 6.000 viên đạn các loại và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Trước đó, khi ban chuyên án tấn công được vào sào huyệt của Tuân thì phát hiện bên trong có 3 thi thể trên tay vẫn ôm chặt súng. Trong ba thi thể này có trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân.

Công an tỉnh Sơn La vẫn đang tiếp tục hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của việc khám nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra.

Vào rạng sáng 26-6, lực lượng đặc nhiệm của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã bất ngờ bao vây, tổ chức truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi, quê tại huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) và đối tượng Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, quê ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Trong đó, Tuân có 4 lệnh truy nã của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Sơn La; Thuận có 2 lệnh truy nã của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La.

Hai trùm ma túy và đàn em đã cố thủ trong nhà có nhiều vũ khí và chống trả quyết liệt, xả súng, ném bom xăng vào lực lượng làm nhiệm vụ. Ban chuyên án đã phải huy động xe bọc thép, súng chuyên dụng bắn đổ tường bê tông bao quanh.

Đến chiều 29-6, ban chuyên án đã tiêu diệt 4 đối tượng, trong đó có 2 trùm ma túy Tuân, Thuận và bắt giữ 3 đối tượng. Khám xét nhà Thuận, công an thu giữ 4 súng quân dụng, 3 lựu đạn, hơn 400 viên đạn các loại và một số tang vật khác.