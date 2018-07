Hà Nội: Nắng nóng dữ dội trên 40 độ, phố xá vắng tanh

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng cao điểm, thời tiết nắng nóng, nền nhiệt cao khiến nhiều điểm vui chơi thường ngày đông đúc trở nên vắng vẻ lạ thường. Khu vực Hà Nội hôm nay tiếp diễn tình trạng nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C. Theo ghi nhận, ở thời điểm mát mẻ nhất trong ngày, 4h sáng nay, nhiệt độ ở Hà Nội đã là 30 độ C, còn lúc 7h chạm mức 34 độ C 41 độ C là nền nhiệt ghi nhận lúc 12h31 tại ngã tư Thái Hà - Yên Lãng.

Nắng nóng kéo dài từ sáng, nhiều người tranh thủ từng góc nhỏ râm mát để tranh thủ những giấc ngủ ngắn. Những người di chuyển ngoài đường thì phải nai nịt đầy đủ phụ tùng chống nắng. Trong khi đó, các điểm vui chơi mát mẻ được nhiều người lựa chọn. Ghi nhận tại TTTM Royal City lúc 11h30 với lượng người đông nghịt. Thay vì những điểm vui chơi ngoài trời, nhiều gia đình lựa chọn những nơi mát mẻ hơn như trung tâm thương mại để tránh nóng. Khu vực sân trượt băng mát mẻ là nơi thu hút nhiều người nhất Bên cạnh đó, những hầm đường bộ với nhiệt độ mát hơn bên ngoài cũng được nhiều người lựa chọn để tránh nóng hay cho giấc ngủ trưa. Theo thông báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn, đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài hết ngày 5/7 tại Bắc Bộ, tại Trung Bộ, sau 6/7, nền nhiệt mới giảm dần.

