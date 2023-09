Gã hàng xóm sàm sỡ, dâm ô bé gái 8 tuổi ở Thanh Hóa

Ngày 27/9, Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc một bé gái 8 tuổi bị hàng xóm "Dâm ô". Trước đó, ngày 25/8, Công an huyện Thạch Thành nhận được đơn tố cáo của chị P. (ngụ địa bàn huyện) tố cáo ông L.M.T. (SN 1969; ngụ thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành) có hành vi sàm sỡ, dâm ô con gái chị là cháu T. (8 tuổi).

Ông L.M.T. tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, ông T. khai nhận khoảng 16h ngày 25/8, khi thấy cháu T. hàng xóm đi ngang qua nhà mình, ông T. đã gọi cháu bé vào nhà cho 10 ngàn đồng rồi có hành vi dâm ô với cháu.

Công an huyện Thạch Thành khuyến cáo người dân: Đối với các bậc cha mẹ, người thân trong gia đình cần quan tâm, quản lý, giáo dục con em mình. Đặc biệt là các em bé gái, cần chú ý những biểu hiện bất thường ở trẻ … để giáo dục, chia sẻ, tránh xa các nguy cơ bị xâm hại. Hướng dẫn cho các em phân biệt rõ các cử chỉ thân mật, gần gũi với các hành vi tán tỉnh, gạ gẫm, sàm sỡ, tránh bị dụ dỗ đến các nơi vắng vẻ... Chủ động trình báo với cơ quan công an ngay khi trẻ bị xâm hại để kịp thời can thiệp xử lý