Hải Dương: Khởi tố gã đàn ông chặn đường, dâm ô 3 bé gái

Chiều 14/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) đã có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Đình Hòa (SN 1976, ở thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách) về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Khoản 2, Điều 146, Bộ Luật Hình sự.

Lê Đình Hòa tại cơ quan Công an.

Thông tin vụ việc, tối 7/11, Công an huyện Nam Sách nhận được báo cáo của Công an xã Nam Chính nhận được đơn của gia đình cháu bé gái (SN 2011) ở xã Nam Chính tố cáo về việc, khoảng 17h cùng ngày, trên đường có 1 người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi đi xe máy chặn cháu lại với lý do cháu nhặt được tiền rồi đòi khám người cháu nhằm mục đích sờ vào bộ phận sinh dục của cháu để thỏa mãn nhu cần thú tính của bản thân.

Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng liên quan tới trẻ em, Đội nghiệp vụ 4, Công an huyện Nam Sách đã phối hợp với Công an xã Nam Chính tích cực rà soát, tổ chức điều tra các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Chiều 8/11, cảnh sát xác định đối tượng Lê Đình Hòa là người đã thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu gái ở xã Nam Chính.

Quá trình điều tra, đấu tranh với đối tượng Hòa còn làm rõ trước đó, khoảng 16h30 đến 16h45 phút ngày 2/11 tại đường cánh đồng thôn Hoàng Dương xã An Lâm, đối tượng Hòa đã 2 lần thực hiện hành vi chặn 2 cháu gái cùng sinh năm 2012, ở xã An Lâm và thực hiện hành vi như trên.

Đối tượng khai nhận, bản thân đã có gia đình, do không có việc làm nên đã thường xuyên vào các trang web đen trên mạng dẫn đến không làm chủ được bản thân và đã thực hiện hành vi dâm ô với trẻ em.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ…

