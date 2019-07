Hỗn chiến ở Khu kinh tế Nghi Sơn: Tạm giữ hình sự 7 đối tượng

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến tại Khu kinh tế Nghi Sơn khiến 1 người chết, 4 người khác bị thương.

Thông tin với PV lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Quyền (SN 1990) HKTT xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia về tội "Giết người", "Gây rối trật tự công cộng" và Hoàng Văn Năm (SN 1988) cùng xã Hải Thượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Vụ hỗn chiến đã khiến anh Lê Duy Tuân (SN 1989) tử vong

Cơ quan CSĐT cũng ra Quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng: Trần Khắc Phú (SN 1993) HKTT xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia; Bùi Văn Liêm (SN 1986), Hồ Văn Cường (SN 1988) cùng trú tại xã Hải Hà; Cao Quốc Khánh (SN 2000) và Lê Hữu Tài (SN 1999) cùng trú xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Đây là nhóm thanh niên đã gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra vào tối ngày 28/7, trên địa bàn 2 xã Hải Hà và Hải Thượng trong Khu kinh tế Nghi Sơn, thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, khiến 5 người thương vong.

Trước đó, đã thông tin, vào khoảng 19h30 đến 20h ngày 28/7, trên địa bàn giáp ranh giữa 2 xã Hải Hà và Hải Thượng (nằm trong Khu kinh tế Nghi Sơn) đã xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa 2 nhóm thanh niên. Vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong là anh Lê Duy Tuân (SN 1989) trú tại xã Hải Thượng và 4 người bị thương.