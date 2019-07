Sài Gòn còn bao nhiêu cơ sở massage, karaoke "kích dục" cần truy quyét?

Ngày 29/7 vừa qua, lực lượng liên ngành quận Tân Bình bất ngờ kiểm tra tiệm massage Bangkok city (số 118-120 Yên Thế), bắt quả tang tại 3 phòng có 3 nữ nhân viên đang thực hiện hành vi massage kích dục cho khách. Các đối tượng khai nhận có khoảng 24 nhân viên làm việc 24/24 cho tiệm masage này, mỗi ngày làm 8 giờ đồng hồ, chia làm 3 ca. Khi có khách vào tiêm mua vé lên phòng, căn cứ vào loại hình dịch vụ khách lựa chọn từ giá vé loại 400.000 đồng đến 2,5 triệu đồng, các nữ nhân viên sẽ phục vụ khách như mong muốn với số lượng từ 1 đến 4 nhân viên masage. Bình quân có khoảng 60 khách đến đây mỗi ngày, tiền vé tiệm này thu vào ít nhất khoảng 30 triệu đồng/ngày. Tiệm massage này hoạt động từ tháng 10/2017, đến nay và đã bị kiểm tra, lập biên bản vi phạm đến 4 lần. Lần bị xử phạt hành chính gần đây nhất là tháng 12/2018, với mức phạt 56 triệu đồng. Sau mỗi lần vi phạm, tiệm này lách luật bằng cách thay đổi tên chủ kinh doanh, sau đó tiếp tục hoạt động phạm pháp. Hiện nay, tiệm này hoạt động không phép. Ngày 9/7, Đội Cảnh sát hình sự CA quận Tân Bình phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành văn hoá xã hội quận và CA phường 14 bất ngờ kiểm tra đột xuất cơ sở masage Điêu Thuyền (số 242 Đồng Đen), bắt quả tang 3 nữ nhân viên của quán đang masage kích dục cho 3 khách nam. Tang vật thu giữ gồm: 1 máy tính bảng để cho khách chọn giá dịch vụ kích dục tại quầy theo mức giá tự chọn từ 1 đến 13 triệu đồng, 1 tờ bảng giá dịch vụ, 3 triệu đồng tiền vé cơ sở vừa bán cho 3 nam khách, 2 tờ chấm công theo dõi lượng khách ở các phòng và doanh thu của từng nữ nhân viên. Chủ cơ sở là Lâm Văn Hùng (SN 1972, trú tại phường 2, quận Bình Thạnh) cho biết đã sang nhượng lại cơ sở và hoạt động chui không phép từ hơn 1 tháng qua, tuyển nữ nhân viên massage kích dục thông qua diễn đàn “Massage Z”. Có 6 nữ nhân viên làm việc tại đây theo hình thức ăn tiền bo của khách và ăn chia với chủ cơ sở theo tỉ lệ 5-95% (nhân viên 95%, chủ cơ sở 5%). Tiền vé massage cho khách là 500.000 đồng/ người, chủ cơ sở hưởng trọn. Ngày 7/3, Công an quận 1 bắt quả tang một nữ tiếp viên 20 tuổi, khỏa thân, đang kích dục cho khách trong phòng ở một cơ sở cơ sở massage Zeus nằm trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão. Qua xác minh, nếu khách vào cơ sở phải mua vé với giá là 700.000 đồng/người. Sau đó, khách sẽ được đưa lên phòng nữ nhân viên.

Tại đây, các nữ nhân viên sẽ mời chào khách để kích dục bằng miệng trong tình trạng khỏa thân. Tối 22/2, tiệm massage Lê Hân Đại Nam trên đường Bùi Thị Xuân (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) bị cảnh sát bất ngờ kiểm tra, phong tỏa các lối ra vào, vô hiệu hóa các nhân viên nam. Các cô gái tại đây khai khách đến đều được các nữ tiếp viên phục vụ trong tình trạng không mảnh vải che thân. Khi khách có nhu cầu massage kiểu “khỏe” sẽ được gợi ý phục vụ trong tình trạng khỏa thân và kích dục giá 600.000 đồng. Nếu nhu cầu khách cao thì có thể 4 tiếp viên sẽ cùng phục vụ với hình thức tương tự với giá hơn 3 triệu. Tụ điểm ăn chơi đình đám D.max (đường Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), sau thời gian ngắn im hơi lặng tiếng vì bị báo chí phản ánh, đã đổi tên thành nhà hàng Sunlight, tiến hành tuyển chọn tiếp viên để hằng đêm "vui tới bến" cùng khách. (Ảnh NLĐ) Theo một nữ tiếp viên nữ ở đây, quản lý căn cứ vào tiền boa tiếp viên nhận được và hóa đơn tính tiền để đánh giá mức độ "lột và quẩy" của tiếp viên. Nếu một đêm, tiếp viên nào được boa 500.000 đồng thì bị xem là "chơi không hết mình với khách" và liệt vào "danh sách đen" xem xét đuổi việc. (Ảnh NLĐ) Để được làm việc tại nhà hàng Sunlight, các tiếp viên ngoài có ngoại hình còn phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, nâng ngực... Sau những cuộc thác loạn thâu đêm, khi khách có nhu cầu từ A tới Z, tiếp viên phải phục vụ. "Giá mua dâm là 5 triệu đồng/lượt, qua đêm 15 triệu đồng" - một tiếp viên tiết lộ. (Ảnh NLĐ) Ngoài việc cởi đồ, PV còn ghi nhận được khách và nhân viên ở đây còn sử dụng ma túy cho những cuộc vui thác loạn. (Ảnh NLĐ) Cũng như Sunlight, nhà hàng Sunflower (đường Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM) cũng đã ngừng hoạt động một thời gian sau khi bị báo chí phanh phui. Nhà hàng này sau đó liên tiếp bị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên theo ghi nhận mới đây, việc ăn chơi còn diễn ra "kinh hoàng" hơn trước. (Ảnh NLĐ) Sau khi làm việc với quản lý, ít phút sau, xuất hiện 5-6 cô gái trẻ ăn mặc khêu gợi vào mời chào khách. Quản lý vừa rời phòng, 4 cô gái vén những chiếc áo mỏng dính, bước đi õng ẹo, lượn qua lượn lại trước mặt khách. Từ bên ngoài, nam nhân viên chạy bàn nhanh nhẹn vào phòng tắt bớt điện, chỉ để lại bóng đèn nhảy mờ ảo. Ảnh: Ma túy được sử dụng trong nhà hàng Sunflower. (Ảnh cắt từ clip do nhóm phóng viên Báo Người Lao Động thực hiện) "Giờ để ý chút chứ người thật và giả nhiều quá. Lần trước quán bị ghi hình, kiểm tra, bọn em thất nghiệp quá trời" - cô gái tên T. thận trọng. T. nói xong bước đến chỉnh cho ánh đèn mờ hơn rồi cầm chiếc remote chĩa vào màn hình chiếc tivi bật nhạc sàn. Khách và tiếp viên tiếp tục lao vào "khám phá" lẫn nhau. Những tiếng cười rú lên không ngớt, đồng nghĩa với ví tiền được móc ra liên tục để mua vui. (Ảnh NLĐ) Cô gái tên H. bảo muốn mua "kẹo" (thuốc lắc) và "khay" (ma túy tổng hợp) thì liên hệ quản lý nhà hàng sẽ có nguồn. Giá 1 "chấm" (bao gồm thuốc lắc và ma túy tổng hợp) khoảng 1,2-2 triệu đồng. (Ảnh NLĐ) Theo tiết lộ của các nữ tiếp viên, để được tuyển chọn vào nhà hàng Sunflower, phải qua kiểm tra khá gắt gao. Sau đó, còn được "đào tạo" về cách hút shisha, uống bia..., thậm chí phải biết cắn "kẹo", hít "khay". Nếu khách có yêu cầu sử dụng những thứ trên mà tiếp viên không đáp ứng được, sẽ bị đuổi việc. (Ảnh NLĐ) Việc kiếm được nhiều tiền khiến các cô gái phải làm liều, dù tuổi đời của họ còn rất trẻ. Theo tiết lộ của một tay chơi, Sunlight hay Sunflower đều tuyển chọn tiếp viên khá kỹ về sắc vóc, tuổi đời cũng như độ chịu chơi. Những tiếp viên có thu nhập cao được gọi là "đào VIP". Đào VIP khá chảnh vì chỉ để dành cho khách VIP - những người coi tiền như lá khoai, nhìn một tờ bill tính tiền cả trăm triệu đồng mà mặt không chút biến sắc. (Ảnh NLĐ) "Người thẩm định xem ai là khách VIP hay không chính là các quản lý nhà hàng. Những người quản lý có thu nhập rất cao nhưng đổi lại, họ phải đứng mũi chịu sào khi có chuyện xảy ra, từ chuyện vặt vãnh, cãi cọ giữa các tiếp viên với nhau hay với khách cho đến chuyện lớn là khi nhà hàng bị kiểm tra, có vấn đề thì quản lý đứng ra lãnh trách nhiệm" - người này kể. (Ảnh NLĐ) Ngày 15/7, Đội cảnh sát Hình sự kết hợp cùng Đội cảnh sát Ma túy Công an Quận 7 đã ập vào kiểm tra quán karaoke The Moon tại địa chỉ 797 Huỳnh Tấn Phát (quận 7). Nhiều nam nữ thanh niên hốt hoảng vất các gói ma túy xuống sàn nhà hoặc kẽ ghế, số khác tìm cách tháo chạy khỏi phòng nhưng đều bị giữ lại. Theo lời khai ban đầu, các túi ni lông chứa hơn 10 viên nén và ba túi nylon chứa tinh thể bột màu trắng là ma túy tổng hợp và ma túy đá mà nhóm này đem vào quán karaoke để sử dụng. Kết quả kiểm tra ma túy cho thấy, tổng cộng 22 người dương tính ma túy, trong đó có ba nhân viên của quán và 19 khách. Theo cảnh sát, đây là quán karaoke không tiếp khách lạ, chỉ khách quen biết phải đặt trước mới được vào chơi. Khi khách có nhu cầu thì nhân viên sẽ mua giúp ma túy và chuẩn bị sẵn dụng cụ để phục vụ.

Ngày 29/7 vừa qua, lực lượng liên ngành quận Tân Bình bất ngờ kiểm tra tiệm massage Bangkok city (số 118-120 Yên Thế), bắt quả tang tại 3 phòng có 3 nữ nhân viên đang thực hiện hành vi massage kích dục cho khách. Các đối tượng khai nhận có khoảng 24 nhân viên làm việc 24/24 cho tiệm masage này, mỗi ngày làm 8 giờ đồng hồ, chia làm 3 ca. Khi có khách vào tiêm mua vé lên phòng, căn cứ vào loại hình dịch vụ khách lựa chọn từ giá vé loại 400.000 đồng đến 2,5 triệu đồng, các nữ nhân viên sẽ phục vụ khách như mong muốn với số lượng từ 1 đến 4 nhân viên masage. Bình quân có khoảng 60 khách đến đây mỗi ngày, tiền vé tiệm này thu vào ít nhất khoảng 30 triệu đồng/ngày. Tiệm massage này hoạt động từ tháng 10/2017, đến nay và đã bị kiểm tra, lập biên bản vi phạm đến 4 lần. Lần bị xử phạt hành chính gần đây nhất là tháng 12/2018, với mức phạt 56 triệu đồng. Sau mỗi lần vi phạm, tiệm này lách luật bằng cách thay đổi tên chủ kinh doanh, sau đó tiếp tục hoạt động phạm pháp. Hiện nay, tiệm này hoạt động không phép. Ngày 9/7, Đội Cảnh sát hình sự CA quận Tân Bình phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành văn hoá xã hội quận và CA phường 14 bất ngờ kiểm tra đột xuất cơ sở masage Điêu Thuyền (số 242 Đồng Đen), bắt quả tang 3 nữ nhân viên của quán đang masage kích dục cho 3 khách nam. Tang vật thu giữ gồm: 1 máy tính bảng để cho khách chọn giá dịch vụ kích dục tại quầy theo mức giá tự chọn từ 1 đến 13 triệu đồng, 1 tờ bảng giá dịch vụ, 3 triệu đồng tiền vé cơ sở vừa bán cho 3 nam khách, 2 tờ chấm công theo dõi lượng khách ở các phòng và doanh thu của từng nữ nhân viên. Chủ cơ sở là Lâm Văn Hùng (SN 1972, trú tại phường 2, quận Bình Thạnh) cho biết đã sang nhượng lại cơ sở và hoạt động chui không phép từ hơn 1 tháng qua, tuyển nữ nhân viên massage kích dục thông qua diễn đàn “Massage Z”. Có 6 nữ nhân viên làm việc tại đây theo hình thức ăn tiền bo của khách và ăn chia với chủ cơ sở theo tỉ lệ 5-95% (nhân viên 95%, chủ cơ sở 5%). Tiền vé massage cho khách là 500.000 đồng/ người, chủ cơ sở hưởng trọn. Ngày 7/3, Công an quận 1 bắt quả tang một nữ tiếp viên 20 tuổi, khỏa thân, đang kích dục cho khách trong phòng ở một cơ sở cơ sở massage Zeus nằm trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão. Qua xác minh, nếu khách vào cơ sở phải mua vé với giá là 700.000 đồng/người. Sau đó, khách sẽ được đưa lên phòng nữ nhân viên.

Tại đây, các nữ nhân viên sẽ mời chào khách để kích dục bằng miệng trong tình trạng khỏa thân. Tối 22/2, tiệm massage Lê Hân Đại Nam trên đường Bùi Thị Xuân (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) bị cảnh sát bất ngờ kiểm tra, phong tỏa các lối ra vào, vô hiệu hóa các nhân viên nam. Các cô gái tại đây khai khách đến đều được các nữ tiếp viên phục vụ trong tình trạng không mảnh vải che thân. Khi khách có nhu cầu massage kiểu “khỏe” sẽ được gợi ý phục vụ trong tình trạng khỏa thân và kích dục giá 600.000 đồng. Nếu nhu cầu khách cao thì có thể 4 tiếp viên sẽ cùng phục vụ với hình thức tương tự với giá hơn 3 triệu. Tụ điểm ăn chơi đình đám D.max (đường Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), sau thời gian ngắn im hơi lặng tiếng vì bị báo chí phản ánh, đã đổi tên thành nhà hàng Sunlight, tiến hành tuyển chọn tiếp viên để hằng đêm "vui tới bến" cùng khách. (Ảnh NLĐ) Theo một nữ tiếp viên nữ ở đây, quản lý căn cứ vào tiền boa tiếp viên nhận được và hóa đơn tính tiền để đánh giá mức độ "lột và quẩy" của tiếp viên. Nếu một đêm, tiếp viên nào được boa 500.000 đồng thì bị xem là "chơi không hết mình với khách" và liệt vào "danh sách đen" xem xét đuổi việc. (Ảnh NLĐ) Để được làm việc tại nhà hàng Sunlight, các tiếp viên ngoài có ngoại hình còn phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, nâng ngực... Sau những cuộc thác loạn thâu đêm, khi khách có nhu cầu từ A tới Z, tiếp viên phải phục vụ. "Giá mua dâm là 5 triệu đồng/lượt, qua đêm 15 triệu đồng" - một tiếp viên tiết lộ. (Ảnh NLĐ) Ngoài việc cởi đồ, PV còn ghi nhận được khách và nhân viên ở đây còn sử dụng ma túy cho những cuộc vui thác loạn. (Ảnh NLĐ) Cũng như Sunlight, nhà hàng Sunflower (đường Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM) cũng đã ngừng hoạt động một thời gian sau khi bị báo chí phanh phui. Nhà hàng này sau đó liên tiếp bị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên theo ghi nhận mới đây, việc ăn chơi còn diễn ra "kinh hoàng" hơn trước. (Ảnh NLĐ) Sau khi làm việc với quản lý, ít phút sau, xuất hiện 5-6 cô gái trẻ ăn mặc khêu gợi vào mời chào khách. Quản lý vừa rời phòng, 4 cô gái vén những chiếc áo mỏng dính, bước đi õng ẹo, lượn qua lượn lại trước mặt khách. Từ bên ngoài, nam nhân viên chạy bàn nhanh nhẹn vào phòng tắt bớt điện, chỉ để lại bóng đèn nhảy mờ ảo. Ảnh: Ma túy được sử dụng trong nhà hàng Sunflower. (Ảnh cắt từ clip do nhóm phóng viên Báo Người Lao Động thực hiện) "Giờ để ý chút chứ người thật và giả nhiều quá. Lần trước quán bị ghi hình, kiểm tra, bọn em thất nghiệp quá trời" - cô gái tên T. thận trọng. T. nói xong bước đến chỉnh cho ánh đèn mờ hơn rồi cầm chiếc remote chĩa vào màn hình chiếc tivi bật nhạc sàn. Khách và tiếp viên tiếp tục lao vào "khám phá" lẫn nhau. Những tiếng cười rú lên không ngớt, đồng nghĩa với ví tiền được móc ra liên tục để mua vui. (Ảnh NLĐ) Cô gái tên H. bảo muốn mua "kẹo" (thuốc lắc) và "khay" (ma túy tổng hợp) thì liên hệ quản lý nhà hàng sẽ có nguồn. Giá 1 "chấm" (bao gồm thuốc lắc và ma túy tổng hợp) khoảng 1,2-2 triệu đồng. (Ảnh NLĐ) Theo tiết lộ của các nữ tiếp viên, để được tuyển chọn vào nhà hàng Sunflower, phải qua kiểm tra khá gắt gao. Sau đó, còn được "đào tạo" về cách hút shisha, uống bia..., thậm chí phải biết cắn "kẹo", hít "khay". Nếu khách có yêu cầu sử dụng những thứ trên mà tiếp viên không đáp ứng được, sẽ bị đuổi việc. (Ảnh NLĐ) Việc kiếm được nhiều tiền khiến các cô gái phải làm liều, dù tuổi đời của họ còn rất trẻ. Theo tiết lộ của một tay chơi, Sunlight hay Sunflower đều tuyển chọn tiếp viên khá kỹ về sắc vóc, tuổi đời cũng như độ chịu chơi. Những tiếp viên có thu nhập cao được gọi là "đào VIP". Đào VIP khá chảnh vì chỉ để dành cho khách VIP - những người coi tiền như lá khoai, nhìn một tờ bill tính tiền cả trăm triệu đồng mà mặt không chút biến sắc. (Ảnh NLĐ) "Người thẩm định xem ai là khách VIP hay không chính là các quản lý nhà hàng. Những người quản lý có thu nhập rất cao nhưng đổi lại, họ phải đứng mũi chịu sào khi có chuyện xảy ra, từ chuyện vặt vãnh, cãi cọ giữa các tiếp viên với nhau hay với khách cho đến chuyện lớn là khi nhà hàng bị kiểm tra, có vấn đề thì quản lý đứng ra lãnh trách nhiệm" - người này kể. (Ảnh NLĐ) Ngày 15/7, Đội cảnh sát Hình sự kết hợp cùng Đội cảnh sát Ma túy Công an Quận 7 đã ập vào kiểm tra quán karaoke The Moon tại địa chỉ 797 Huỳnh Tấn Phát (quận 7). Nhiều nam nữ thanh niên hốt hoảng vất các gói ma túy xuống sàn nhà hoặc kẽ ghế, số khác tìm cách tháo chạy khỏi phòng nhưng đều bị giữ lại. Theo lời khai ban đầu, các túi ni lông chứa hơn 10 viên nén và ba túi nylon chứa tinh thể bột màu trắng là ma túy tổng hợp và ma túy đá mà nhóm này đem vào quán karaoke để sử dụng. Kết quả kiểm tra ma túy cho thấy, tổng cộng 22 người dương tính ma túy, trong đó có ba nhân viên của quán và 19 khách. Theo cảnh sát, đây là quán karaoke không tiếp khách lạ, chỉ khách quen biết phải đặt trước mới được vào chơi. Khi khách có nhu cầu thì nhân viên sẽ mua giúp ma túy và chuẩn bị sẵn dụng cụ để phục vụ.