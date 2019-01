Được trai đẹp rủ đi khách sạn, hàng loạt nam thanh niên "sập bẫy"

trai đẹp rủ đi khách sạn. Gã "trai đẹp" chiếm đoạt hàng loạt xe máy của các nam thanh niên. Ngày 22/1, Công an quận 2, TP HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự Thất Minh Trí (SN 1992, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) để mở rộng điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Các nạn nhân là những nam giới, bị chiếm đoạt tài sản khi được

Theo hồ sơ của CQĐT, lợi dụng mã đẹp trai, Trí lân la đến một trường dạy nghề làm đẹp ở đường Lý Chính Thắng, quận 3, TP HCM để “câu mồi”. Trí làm quen với nhiều nam thanh niên “ham của lạ” rồi rủ các nạn nhân vào khách sạn tâm sự.

Anh Lê Hồng V. (SN 1998, ngụ quận Tân Bình) được Trí làm quen và hẹn đến khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10) tâm sự. Sau khi rời khách sạn, cả 2 đi dạo bằng xe của anh V. Khi vào tiệm bán giày trên địa bàn quận Bình Thạnh, lợi dụng lúc nạn nhân thử giày, Trí đã lấy chìa khóa xe của anh V. rồi nổ máy chạy đi mất.

Chiếm đoạt được xe, Trí đăng lên mạng Facebook và bán được 5 triệu đồng cho một người chưa rõ lai lịch.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Trí đã chiếm đoạt chiếc xe máy Winner của anh T. (SN 1996, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) bán lấy 20 triệu đồng.

Mới đây nhất, khi Trí quen được anh Nguyễn Thanh Tr. (SN 1995, ngụ quận 11) thông qua mạng Zalo và rủ anh Tr. vào khách sạn ở phường Bình An, quận 2, TP HCM) tâm sự. Lợi dụng lúc anh Tr. vào nhà vệ sinh, g ã “trai đẹp” lấy trộm chiếc xe máy hiệu Air Blade của nạn nhân chạy về Phú Nhuận để tìm mối tiêu thụ.

Qua trình báo của các nạn nhân, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an TP HCM đã tổ chức truy xét và bắt giữ Trí. Bước đầu, đối tượng khai nhận chiếm đoạt 3 xe máy của các nạn nhân “ham của lạ” nói trên. Sau đó, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm bàn giao nghi can cho Công an quận 2 tiếp tục thụ lý.

Cơ quan Công an nghi ngờ đối tượng này còn “thả thính” rồi gây án với nhiều nạn nhân khác nên đang mở rộng điều tra, thông báo tìm các nạn nhân của Trí.